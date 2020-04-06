US Open уже прошел и его неожиданно выиграл россиянин, выбив Надаля и Федерера

Бывший российский теннисист Марат Сафин выиграл особенный турнир Большого шлема – виртуальный US Open. В финале Открытого чемпионата США россиянин победил испанца Рафаэля Надаля. Чемпиона определяли с помощью голосования в официальных социальный сетях US Open – в Twitter и Instagram.

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В основную сетку турнира отобрали 32 победителя US Open разных лет. Швейцарец Роджер Федерер и американцы Андре Агасси, Пит Сампрас, Джон Макинрой и Джимми Коннорс попали в сетку по два раза. Однако в решающий поединок пробились испанец Рафаэль Надаль и россиянин Марат Сафин. В итоге за Сафина проголосовали 60% участников, а за Надаля — 40%.

Отметим, что на своем пути к финалу Сафин, который выигрывал титул в США в 2000 году, выбил из борьбы Коннорса (1978), Хуана Мартина дель Потро (2009) и обоих Федереров, а чемпион 2010 года Надаль оставил не у дел Агасси (1999), Стэна Вавринку (2016), Новака Джоковича (2011) и Сампраса (1990).

INSTAGRAM

Ранее мы сообщали, что несмотря на рекордное количество смертей, в США не хотят отменять теннисный турнир. Глава Федерации тенниса США Дэнни Зауснер считает, что на данный момент нет угрозы переноса

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