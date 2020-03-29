Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

"Поставил 10 000 долларов и позвал замуж": невероятная история фаната теннисной красавицы

29 марта, 12:16

Елена Павлова

В начале сезона сенсационная Андрееску даже не входила в топ-100 рейтинга WTA

Шестая ракетка мира канадка Бьянка Андрееску рассказала о забавном случае во время прошлогоднего US Open. Напомним, что 19-летняя Андрееску сенсационно выиграла Открытый чемпионат США-2019, а финальном матче уложив на лопатки титулованную американку Серену Уильямс — 6:3, 7:5.

"Это можно назвать моей самой забавной встречей с болельщиком. Парень смотрел каждый мой матч на том турнире. Он сказал, что еще в начале US Open поставил 10 тысяч долларов на мою победу. Когда он пришел на финал, то признался в любви и предложил выйти за него замуж", — рассказала Андрееску в интервью Tennis Channel.

Читайте также: Колдунья с чеком на 3,85 миллиона долларов: у нее есть то, чего нет у Свитолиной

В 2019 году 19-летняя Бьянка Андрееску провела 55 матчей и проиграла только в семи из них. А в начале сезона она даже не входила в топ-100 рейтинга WTA. Однако старт нынешнего года у канадки получился смазанным – победительница US Open пропустила Australian Open из-за повреждения.

Бьянка Андрееску

Бьянка Андрееску / Фото: Reuters

В тренде
Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

Шестая ракетка мира испытывала проблемы с коленом во время Итогового турнира WTA, из-за чего не смогла доиграть матч против Каролины Плишковой и снялась с турнира перед встречей с Элиной Свитолинойи долго не могла восстановиться после травмы.

Смотрите также, как Элина Свитолина с феерической победой стартовала на турнире в мексиканском Монтеррее, где взяла титул

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

поклонники US Open теннисистка ставка Бьянка Андрееску

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Отписался от Усика и Ломаченко в соцсетях и не смотрю их бои", – лучший украинский теннисистТеннис
С рулоном так же технична, как и на корте: вторая ракетка приняла вызов и не уступает футболистам
С рулоном так же технична, как и на корте: вторая ракетка приняла вызов и не уступает футболистамТеннис
"Коронавирус! Коронавирус!": Свитолина и Монфис записали ролик со страшным закадровым голосомТеннис
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спорте
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спортеДругие
Коронавирусом заразился первый теннисист: это самый юный чемпион тысячелетия
Коронавирусом заразился первый теннисист: это самый юный чемпион тысячелетияТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...