"Поставил 10 000 долларов и позвал замуж": невероятная история фаната теннисной красавицы

В начале сезона сенсационная Андрееску даже не входила в топ-100 рейтинга WTA

Шестая ракетка мира канадка Бьянка Андрееску рассказала о забавном случае во время прошлогоднего US Open. Напомним, что 19-летняя Андрееску сенсационно выиграла Открытый чемпионат США-2019, а финальном матче уложив на лопатки титулованную американку Серену Уильямс — 6:3, 7:5.

"Это можно назвать моей самой забавной встречей с болельщиком. Парень смотрел каждый мой матч на том турнире. Он сказал, что еще в начале US Open поставил 10 тысяч долларов на мою победу. Когда он пришел на финал, то признался в любви и предложил выйти за него замуж", — рассказала Андрееску в интервью Tennis Channel.

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В 2019 году 19-летняя Бьянка Андрееску провела 55 матчей и проиграла только в семи из них. А в начале сезона она даже не входила в топ-100 рейтинга WTA. Однако старт нынешнего года у канадки получился смазанным – победительница US Open пропустила Australian Open из-за повреждения.

Бьянка Андрееску / Фото: Reuters В тренде Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

Шестая ракетка мира испытывала проблемы с коленом во время Итогового турнира WTA, из-за чего не смогла доиграть матч против Каролины Плишковой и снялась с турнира перед встречей с Элиной Свитолинойи долго не могла восстановиться после травмы.

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