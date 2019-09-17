Уверенная Свитолина и рекорд Завацкой: украинские теннисистки вышли во второй круг турнира в Гуанчжоу

Наши спортсменки участвуют в турнире в Китае

Элина Свитолина дошла до полуфинала US Open / Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы стартовала на турнире WTA International в Гаунчжоу. Наша теннисистка одолела представительницу Словении Далилу Якупович. Ранее мы рассказывали, что Свитолина проиграла Младенович в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу.

Для победы первой ракетке Украины хватило часа и 10 минут. Свитолина одержала победу в двух сетах, дважды обыграв словенку со счетом 6:3.

Соперницей Элины во втором раунде станет чешская теннисистка Мария Боузкова, в своем матче первого раунда переигравшая китаянку Фан Йин Ксун.

Реклама

Барьер первого круга преодолела еще одна представительница Украины Катарина Завацкая. Ее матч против Фионы Ферро из Франции оказался рекордным по продолжительности в турнирах WTA 2019 года – он длился 3 часа 27 минут без учета перерыва из-за дождя.

19-летняя Завацкая одержала победу со счетом 5:7, 7:6, 6:4, впервые в этом сезоне выиграв матч в основной сетке профессиональных соревнований.

Также сообщалось, что самую красивую теннисистку мира на 40 тысяч долларов облапошил "брат"-кокаинист Шломо. В Калифорнии задержали мошенника, который два месяца жил в отеле за счет знаменитой канадки Эжени Бушар.

Напомним, что Элина Свитолина в этом месяце впервые в карьере дошла до полуфинала US Open:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама