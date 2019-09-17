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Уверенная Свитолина и рекорд Завацкой: украинские теннисистки вышли во второй круг турнира в Гуанчжоу

17 сентября, 17:35

Наши спортсменки участвуют в турнире в Китае

Элина Свитолина дошла до полуфинала US Open

Элина Свитолина дошла до полуфинала US Open / Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы стартовала на турнире WTA International в Гаунчжоу. Наша теннисистка одолела представительницу Словении Далилу Якупович. Ранее мы рассказывали, что Свитолина проиграла Младенович в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу. 

Для победы первой ракетке Украины хватило часа и 10 минут. Свитолина одержала победу в двух сетах, дважды обыграв словенку со счетом 6:3.

Соперницей Элины во втором раунде станет чешская теннисистка Мария Боузкова, в своем матче первого раунда переигравшая китаянку Фан Йин Ксун.

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Барьер первого круга преодолела еще одна представительница Украины Катарина Завацкая. Ее матч против Фионы Ферро из Франции оказался рекордным по продолжительности в турнирах WTA 2019 года – он длился 3 часа 27 минут без учета перерыва из-за дождя.

19-летняя Завацкая одержала победу со счетом 5:7, 7:6, 6:4, впервые в этом сезоне выиграв матч в основной сетке профессиональных соревнований.

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Также сообщалось, что самую красивую теннисистку мира на 40 тысяч долларов облапошил "брат"-кокаинист Шломо. В Калифорнии задержали мошенника, который два месяца жил в отеле за счет знаменитой канадки Эжени Бушар.

Напомним, что Элина Свитолина в этом месяце впервые в карьере дошла до полуфинала US Open:

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теннис Элина Свитолина Катарина Завацкая

Источник: Сегодня|Спорт

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