Марафон в 42 мяча: Элина Свитолина покидает турнир в Китае

Элина Свитолина дошла до полуфинала US Open / Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пройти четвертьфинальный раунд на турнире WTA в китайском Чжэнчжоу. В трех сетах Свитолина уступила француженке Кристине Младенович – 4:6, 6:4, 3:6. Кстати, вчера лучшей в истории украинской теннисистке исполнилось 25 лет.

Интересно, что в первом сете теннисистки на подаче Кристины разыграли 42 мяча. У Свитолиной было 6 брейк-пойнтов, а Младенович взяла гейм лишь с 13-й попытки.

Всего же продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. На счету Свитолиной 3 эйса, 6 двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 15. У Младенович – 3 подачи навылет, 12 двойных ошибки 8 брейков.

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Младенович в полуфинале встретится с Петрой Мартич из Хорватии, которая ранее обыграла белоруску Арину Соболенко.

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Как мы сообщали накануне, Свитолина стала овощем: китайцы дали неожиданное прозвище лучшей украинской теннисистке. Элина не смогла сдержать смех, когда ей назвали никнейм, придуманный фанатами из Поднебесной. Оказалось, что в переводе на русский он звучит как "пекинская капуста".

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Напомним, что Элина Свитолина в этом месяце впервые в карьере дошла до полуфинала US Open:

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