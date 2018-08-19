В финале "Мастерса" в Цинциннати сыграют Федерер и Джокович

Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал теннисного турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 5,6 миллиона долларов. В полуфинале Федерер, посеянный под вторым номером, встречался с 11-й ракеткой турнира бельгийцем Давидом Гоффеном. Первый сет остался за швейцарцем – 7:6 (7:3). Во втором при счете 1:1 Гоффен отказался от продолжения поединка.

В финале Федерер сыграет с сербом Новаком Джоковичем (10-й номер посева). Эксперты букмекерских контор считают швейцарского теннисиста небольшим фаворитом финала. Так, коэффициент на победу Федерера составляет 1.85, тогда как на победу Джоковича он равен 2.00.

Ранее мы писали, что Джокович после матча в Цинциннати долго не мог найти свою машинуна парковке возле кортов. "Где ты? Кто-нибудь видел серую машину Tesla? Я не игрок, я просто ищу свою машину", – говорил Джокович другим людям, находящимся на парковке. В конце теннисист все-таки находит автомобиль, который оказался недалеко от теннисной арены.

Напомним, что Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал престижного турнира в США. В четвертьфинале украинка, посеянная под пятым номером, проиграла представительнице Голландии Кики Бертенс – 4:6, 3:6.