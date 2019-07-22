В Германии умер трехкратный победитель турниров "Большого шлема"

Питер Макнамара побеждал на Australian Open и Уимблдоне в парном разряде

Питер Макнамара. Фото abc.net.au.

Бывший австралийский теннисист Питер Макнамара скончался в возрасте 64 лет. По информации AP, он умер в своем доме в Германии. Причиной смерти стал рак простаты, сообщил друг семьи Дэвид Лоу.

Макнамара – трехкратный победитель турниров "Большого шлема" в мужском парном разряде (Australian Open-1979, Уимблдон-1980 и 1982) в дуэте с соотечественником Полом Макнами. Всего в паре он завоевал 19 титулов и был 3-й ракеткой мира. В одиночном разряде Макнамара выиграл 5 турниров за карьеру и был 7-й ракеткой мира. Выигрывал Кубка Дэвиса 1986 года в составе сборной Австралии.

После завершения игровой карьеры Макнамара работал тренером и комментатором. На его счету сотрудничество с австралийцем Марком Филиппуссисом, болгарином Григором Димитровым и китаянкой Ван Цян.

Напомним, что недавно в Йоханнесбурге был застрелен бывший футболист сборной ЮАР Марк Батчелор. Преступление было совершено у дома футболиста, который как раз возвращался домой. По данным полиции, обстрел происходил из полуавтоматического оружия, 7 пуль попало в жертву.

Добавим, что в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

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