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В Мельбурне без борьбы Украина лишилась последнего украинца: подвела травма молдаванина

22 января, 09:58

Денис Молчанов снялся с турнира в Мельбурне в парном разряде

Денис Молчанов

Денис Молчанов / Фото: Getty Images

Украина без борьбы потеряла своего последнего представителя в мужской сетке Открытого чемпионата Австралии. Денис Молчанов и его напарник Раду Албот не выступят на чемпионате в Мельбурне. Сначала Албот снялся из-за травмы накануне старта соревнований в одиночном разряде, а теперь, видимо, понял, что не потянет и пару.

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Украинско-молдавский Молчанов-Албот дуэт в первом круге должен был сыграть против американского тандема Стив Джонсон/Сэм Куэрри. Но в итоге Молчанова и Албота в сетке турнира заменила пара из Тайваня Йен-Сун Лю/Се Чэнпэн. Отметим, что за свою карьеру Денис Молчанов сыграл в парной сетке Australian Open в 2012 году, завершив борьбу в 1 круге, и в прошлом году добрался в Мельбурне до второго раунда.

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Ранее сегодня зачехлила ракетку на Australian Open-2020 украинка Даяна Ястремская – во втором круге 19-летняя одесситка проиграла бывшей первой ракетке мира датчанке Каролин Возняцки со счетом 5:7, 5:7, хотя имела большое преимущество по ходу стартового сета и первой повела во втором.

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Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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Источники: Сегодня|Спорт , Большой теннис Украины

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