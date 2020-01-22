В Мельбурне без борьбы Украина лишилась последнего украинца: подвела травма молдаванина

Денис Молчанов снялся с турнира в Мельбурне в парном разряде

Денис Молчанов / Фото: Getty Images

Украина без борьбы потеряла своего последнего представителя в мужской сетке Открытого чемпионата Австралии. Денис Молчанов и его напарник Раду Албот не выступят на чемпионате в Мельбурне. Сначала Албот снялся из-за травмы накануне старта соревнований в одиночном разряде, а теперь, видимо, понял, что не потянет и пару.

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Украинско-молдавский Молчанов-Албот дуэт в первом круге должен был сыграть против американского тандема Стив Джонсон/Сэм Куэрри. Но в итоге Молчанова и Албота в сетке турнира заменила пара из Тайваня Йен-Сун Лю/Се Чэнпэн. Отметим, что за свою карьеру Денис Молчанов сыграл в парной сетке Australian Open в 2012 году, завершив борьбу в 1 круге, и в прошлом году добрался в Мельбурне до второго раунда.

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