Вавринка прошел Джоковича на US Open и оставил автограф на лбу болельщика

Вавринка на отказе прошел Джоковича / Фото: AFP

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка отметился необычным поступком после матча четвертого круга US Open против первой ракетки мира Новака Джоковича. 32-летний серб отказался от продолжения борьбы при счете – 4:6, 5:7, 1:2. Вавринка вышел в четвертьфинал, где сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

После матча Стэн традиционно раздавал автографы болельщикам. Один из фанатов попросил Вавринку расписаться у себя на лбу, что 34-летний швейцарец и сделал.

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Вавринка является чемпионом US Open-2016. Тогда в финальном матче он обыграл как раз Джоковича – 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3. Это был их последний очный матч до сегодняшнего дня.

Как мы писали ранее, на US Open грянул скандал - легендарный Джокович пригрозил болельщику расправой. Сербский теннисист намерен поквитаться с фанатом, который оскорбил Новака во время тренировки.

Напомним, что букмекеры назвали котировки на следующий поединок Элины Свитолиной, которая впервые в карьере пробилась в 1/4 US Open. В поединке за выход в полуфинал Открытого чемпионата США во вторник, 3 сентября, первая ракетка Украины встретится с Йоханной Контой – уроженкой Австралии, выступающей за Великобританию.

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