"Я тебя найду!": легендарный Джокович пригрозил болельщику расправой на US Open

Сербский теннисист намерен поквитаться с фанатом, который оскорбил Новака во время тренировки

Новак Джокович / Фото: AFP

Действующий чемпион US Open Новак Джокович во время тренировки перед матчем против американца Дениса Кудлы (6:3, 6:4, 6:2) поругался со болельщиком, которому в конце словесной перепалки пригрозил расправой. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Серб Новак Джокович, по ходу турнира испытывающий проблемы с левым плечом, начал занятие на два часа позже, чем было запланировано. Как сообщают очевидцы, примерно через 10 минут после начала тренировки с трибун кто-то крикнул: "Может быть, снимешься?"

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Джокович подошел к кричавшему, что-то ему сказал, а закончил разговор словами: "Я тебя потом найду. Поверь мне, я тебя найду". Сообщают, что Новак попросил фотографию этого человека.

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Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

Ранее мы сообщали о другом инциденте на US Open-2019. Рафаэль Надаль спас ребенка, которого едва не задавила толпа. Знаменитый испанский теннисист вытащил мальчугана из давки и подарил ему свой автограф.

Также сообщалось, что самую красивую теннисистку мира на 40 тысяч долларов облапошил "брат"-кокаинист Шломо. В Калифорнии задержали мошенника, который два месяца жил в отеле за счет знаменитой канадки Эжени Бушар.

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