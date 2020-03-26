Впервые с 1945 года: знаменитый турнир "Большого шлема" может быть отменен из-за коронавируса

Знаменитый турнир серии "Большого шлема" Уимблдон может стать очередной жертвой коронавируса. В связи с карантином в Англии организаторы турнира начали обсуждать возможность отмены соревнований. Также официальные лица британской Ассоциации лаун-тенниса (AELTC) отвергли вариант с играми без зрителей. Напомним, что все теннисные турниры были отменены до 7 июня.

Подготовка к турниру, который запланирован на период с 29 июня по 12 июля, должна начаться чуть позже, чем через месяц. Но есть вероятность, что Уимблдон будет отменен впервые с 1945 года.

"Исходя из рекомендаций, которые мы получили от органов общественного здравоохранения, очень короткое окно, доступное нам для проведения турнира из-за характера травяного покрытия, позволяет предположить, что перенос турнира не избавит от рисков и трудностей", – говорится в заявлении AELTC.

Хотя перенос Олимпиады-2020 на следующее лето потенциально открывает для Уимблдонского турнира двухнедельное окно в августе, проведение теннисного турнира в этот период маловероятно.

Ранее мы писали, что легендарный теннисист пожертвует крупную сумму денег пострадавшим от коронавируса. Роджер Федерер вместе с женой выделят миллион швейцарских франков на борьбу с болезнью.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама