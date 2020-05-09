Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Впервые за 17 лет: "король грунта" думает пропустить теннисный турнир "Ролан Гаррос"

9 мая, 13:12

Андрей Фоменко

Рафаэль Надаль сомневается, что выйдет на корт в этом году

Спортсмены по-разному реагируют на пандемию коронавируса в мире. Пока что спорт преимущественно стоит на паузе, у некоторых появляется пессимизм. Один из лучших теннисистов планеты, испанец Рафаэль Надаль в комментарии сайту Lavoz de Galicia особой радости не излучал. И даже допустил, что пропустит Открытый чемпионат Франции, на котором выступал в течение 17 лет подряд. Напомним, "Ролан Гаррос" перенесли во второй раз с начала пандемии – на конец сентября.

Ныне второй номер мирового рейтинга Надаль высказался о вынужденном простое:

"Не думаю, что эта пауза отобразится на мне больше, чем на других игроках. Последствия для меня будут такими же, как и для моих коллег. Прежде всего, я имею в виду тех, кто в возрасте, у кого изношенное тело... Прогресс потребует огромных усилий, дисциплины и желания быть в форме на все сто. Я уверен, что у меня есть все эти качества, но не уверен, что вы увидите меня на Roland Garros в этом году. Хотя, надеюсь, что это не произойдет, но не знаю, как все сложится. Честно говоря, сомневаюсь, что мы будем играть в этом году, но хочется ошибаться".

В начале года Надаль ударил девочку мячом и поцеловал ее на глазах у жены.

Реклама

Смотрите, как Рафа успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии-2020

Первый день Australian Open. Победа Надаля и поражение Шараповой Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис Рафаэль Надаль Ролан Гаррос

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первые после коронавируса: названы спортсмены, которые вернут к жизни мировой теннис
Первые после коронавируса: названы спортсмены, которые вернут к жизни мировой теннисТеннис
Беременная Баюл, сексуальная Свитолина и
Беременная Баюл, сексуальная Свитолина и "корабль" Ломаченко: откровения звезд спорта – на карантинеДругие
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА "приручила" экскаватор: сюрпризы звезд спорта на карантинеФутбол
Усик решил вытереть ноги об Усика, а Свитолина устроила
Усик решил вытереть ноги об Усика, а Свитолина устроила "стриптиз": звезды спорта зажигают на карантинеДругие
"Если бы Ломаченко и Усик были адекватными...": украинский теннисист высказал свое мнение о боксерахБокс
"Мы не знаем, какие будут последствия": первая ракетка Украины – о вакцине от коронавирусаТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...