Впервые за 17 лет: "король грунта" думает пропустить теннисный турнир "Ролан Гаррос"

Спортсмены по-разному реагируют на пандемию коронавируса в мире. Пока что спорт преимущественно стоит на паузе, у некоторых появляется пессимизм. Один из лучших теннисистов планеты, испанец Рафаэль Надаль в комментарии сайту Lavoz de Galicia особой радости не излучал. И даже допустил, что пропустит Открытый чемпионат Франции, на котором выступал в течение 17 лет подряд. Напомним, "Ролан Гаррос" перенесли во второй раз с начала пандемии – на конец сентября.

Ныне второй номер мирового рейтинга Надаль высказался о вынужденном простое:

"Не думаю, что эта пауза отобразится на мне больше, чем на других игроках. Последствия для меня будут такими же, как и для моих коллег. Прежде всего, я имею в виду тех, кто в возрасте, у кого изношенное тело... Прогресс потребует огромных усилий, дисциплины и желания быть в форме на все сто. Я уверен, что у меня есть все эти качества, но не уверен, что вы увидите меня на Roland Garros в этом году. Хотя, надеюсь, что это не произойдет, но не знаю, как все сложится. Честно говоря, сомневаюсь, что мы будем играть в этом году, но хочется ошибаться".

В начале года Надаль ударил девочку мячом и поцеловал ее на глазах у жены.

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