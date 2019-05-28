Все наоборот и богиня на коляске: как прошел второй день на Ролан Гаррос

Украина потеряла двух участников Открытого чемпионата Франции – Ястремскую и Стаховского

Даяна Ястремская. Фото: AFP

После двух побед на Ролан Гаррос во второй день украинцев настиг ровно противоположный результат – дубль поражений. Только Даяна Ястремская опомнилась от блестящего выступления в Страсбурге, где выиграла трофей, как на Гаррос ее настигло испытание испанкой Карлой Суарес-Наварро, всего на три строчки выше ее в рейтинге (№29). Казалось, 19-летняя украинка держала все под контролем, уверенно выиграла первый сет 6:2, ровно держалась во втором, но тут дрогнула – и под ноль отдала тай-брейк Карле. А в третьем соперница совсем разошлась и развалила игру Ястремской – 6:0. Для юной украинки это был первый опыт участия в Ролан Гаррос, и здесь ей еще предстоит парный турнир.

Даяна Ястремская

Более ожидаемым был исход матча Сергея Стаховского. Украинец ни разу не выигрывал у француза Жиля Симона, и эта встреча не стала исключением – 3:6, 3:6, 4:6, и наш лаки лузер зачехляет ракетку в Париже, теперь окончательно. Последней же в игру вступит Леся Цуренко: сегодня сыграет с Эжени Бушар.

теннисист Сергей Стаховский

Неожиданно вслед за Кербер выбыла другая экс-первая ракетка. Датчанка Каролин Возняцки так же пала от россиянки: Вероника Кудерметова (№68 мира) совершила камбек после баранки – 0:6, 6:3, 6:3. Еще и шестая ракетка, чешка Петра Квитова, снялась из-за травмы плеча. Зато легко справились фавориты Рафаэль Надаль и Новак Джокович, обыгравшие Ганфманна и Гуркача соответственно.

Заставила понервничать и подруга Каро Серена Уильямс, еше не игравшая в этом сезоне на грунте: берегла колено. Накануне даже передвигалась по Диснейленду, где гуляла с дочерью Олимпией, на инвалидной коляске, напугав фанов! Но оказалось, просто не хотела перегружать ноги. На корте же Уильямс чуть не стала очередной жертвой россиянок, но вовремя охладила пыл Виталии Дьяченко – 2:6, 6:1, 6:0. Хотя было очевидно, что собой совершенно недовольна. Кстати, многих интересовало, в каком же наряде выйдет приучившая к креативу Серена. После прошлогоднего комбинезона, возмутившего президента французской федерации, эскизы форм проверяли заранее. Дизайнер Вирджил Абло создал для Уильямс черно-белые топ, юбку и мантию со словами "мама", "чемпионка", "королева" и "богиня" на французском.

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