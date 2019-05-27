В пятый раз подряд: Стаховский проиграл на Ролан Гаррос самому неудобному сопернику
Украинец пробился на турнир благодаря решению организаторов, но дальше стартового раунда не продвинулся
Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский покидает Ролан Гаррос уже после первого раунда. В стартовом матче на турнире, куда украинец попал в качестве "лаки лузер", Стаховский уступил французу Жилю Симону. Матч продлился 2 часа и 5 минут и завершился в пользу 29-й ракетки мира – 6:3, 6:3, 6:4.
Отметим, что француз выиграл все пять матчей против украинца. В мужском разряде от Украины выступает еще Денис Молчанов, но он соревнуется в парном разряде.
Ранее мы писали, что Сергея Стаховского удивила 15-минутная пауза в матче с россиянином на Ролан Гаррос. Лучший украинский теннисист прокомментировал поражение от россиянина из третьей сотни рейтинга.
Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла экс-первую ракетку мира Уильямс на Ролан Гаррос. Наша теннисистка в двух сетах обыграла Венус и вышла на Козлову.
Напомним, что Даяна Ястремская установила личный рекорд в мировом рейтинге. 19-летняя украинская теннисистка поднялась на 32-е место в рейтинге WTA. Даяна Ястремская выиграла второй турнир WTA в нынешнем году и третий в карьере! Наша спортсменка выиграла соревнования в Страсбурге.
Фантастический финт ракеткой от Роджера Федерера:
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