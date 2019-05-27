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В пятый раз подряд: Стаховский проиграл на Ролан Гаррос самому неудобному сопернику

27 мая, 19:07

Украинец пробился на турнир благодаря решению организаторов, но дальше стартового раунда не продвинулся

Сергей Стаховский
Сергей Стаховский. Фото: AFP

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский покидает Ролан Гаррос уже после первого раунда. В стартовом матче на турнире, куда украинец попал в качестве "лаки лузер", Стаховский уступил французу Жилю Симону. Матч продлился 2 часа и 5 минут и завершился в пользу 29-й ракетки мира – 6:3, 6:3, 6:4.

Отметим, что француз выиграл все пять матчей против украинца. В мужском разряде от Украины выступает еще Денис Молчанов, но он соревнуется в парном разряде.

Ранее мы писали, что Сергея Стаховского удивила 15-минутная пауза в матче с россиянином на Ролан Гаррос. Лучший украинский теннисист прокомментировал поражение от россиянина из третьей сотни рейтинга.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла экс-первую ракетку мира Уильямс на Ролан Гаррос. Наша теннисистка в двух сетах обыграла Венус и вышла на Козлову.

Напомним, что Даяна Ястремская установила личный рекорд в мировом рейтинге. 19-летняя украинская теннисистка поднялась на 32-е место в рейтинге WTA. Даяна Ястремская выиграла второй турнир WTA в нынешнем году и третий в карьере! Наша спортсменка выиграла соревнования в Страсбурге.

Фантастический финт ракеткой от Роджера Федерера:


Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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Тег теннис, Сергей Стаховский, Жиль Симон, Ролан Гаррос

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Сегодня|Спорт

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