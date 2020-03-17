Футболисты "Севильи" и "Бетиса" сыграли виртуальный матч и собрали в интернете 60 тысяч зрителей

Во время пандемии коронавируса многие спортсмены остались без работы. Оказавшись в непривычной ситуации, атлеты пытаются находить себе новые занятия. К слову, футбольные звезды показали, как развлекаются во время карантина.

А вот два испанских футболиста решили провести виртуальный матч чемпионата Испании. В рамках Ла Лиги 15 марта должно было состояться дерби двух команд из Севильи. Однако, как мы сообщали, из-за коронавируса у баскетболиста "Реала" остановили чемпионат Испании по футболу.

Поскольку дуэль перенесли на неопределенный срок, парни решили сыграть в видеоигру. 27-летний нападающий "Бетиса" Борха Иглесиас и 23-летний защитник "Севильи" Серхио Регилон организовали виртуальный матч своих клубов в FIFA 20.

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Встречу транслировали на Twitch, а в пике за ней наблюдали более 60 тысяч зрителей! Иглесиас победил со счетом 6:5. После встречи Борха написал в Twitter, что рад выиграть виртуальное дерби, выразил надежду, что зрителям понравился матч и что скоро они вернутся на поле.

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