"Всегда хотела, но никак не получалось": Свитолина прокомментировала исторический результат на Уимблдоне

Свитолина установила нацрекорд, Ястремская не дожала Чжан, а Барти оказалась не железной

Элина Свитолина. Фото: AFP

Свершилось! Элина Свитолина впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Уимблдона. Более того, мы вообще впервые на этой стадии травяного "шлема" увидим представителя Украины. В 1/8-й наш первый номер обыграла хорватку Петру Мартич и осталась единственной украинкой в одиночной сетке. Элине пришлось больше часа бороться только за первый сет. У девушек была заруба чуть ли не на каждой подаче, а хорватка сыпала укороченными, за которыми Свитолина не поспевала. Но под конец партии украинке таки удалось снова заработать брейк и на этот раз его удержать, выиграв сет 6:4. Следующий сет Элина сразу начала с брейка, а Петра – с вызова физио. Пока хорватке приводили в порядок бедро, Свитолина успела перекусить бананом. Ну а дальше все пошло намного легче для украинки, и она уверенно доминировала до конца матча – 6:4, 6:2.

"Я играла в очень хороший, качественный теннис, – оценила свой матч Свитолина. – У Петры были небольшие проблемы в начале второго сета. Это был физически сложный матч, поэтому было крайне тяжело оставаться сильной ментально. Я хорошо двигалась, сделала несколько удачных контратакующих ударов. Всегда хотела хорошо здесь сыграть, но никак не получалось, – с улыбкой добавила Элина. – В этом году я чувствую себя намного лучше на траве. Я рада, что травма меня больше не беспокоит".

На пути к полуфиналу – а так далеко Элина не была еще ни на одном "шлеме" – теперь нужно обыгрывать Каролину Мухову, победительницу дерби чешских Каролин. В триллере, длившемся 3 часа 17 минут, Муховой удалось обыграть экс-первую ракетку мира Плишкову – 4:6, 7:5, 13:11. С этой Каро Элина встречалась в этом году в Дохе и уверенно победила.

В это время на далеком 18-м корте не менее тяжелая битва была у другой украинки. Даяна Ястремская уступила первый сет китаянке Чжан Шуай со счетом 4:6. Во втором же сумела переключиться и вынесла ее 6:1. Но затем китаянка таки вернула себе преимущество – 6:4, 1:6, 6:2.

Самым большим сюрпризом маниакального понедельника, как на Уимблдоне называют насыщенный игровой день после выходного воскресенья, был вылет первой ракетки мира. Австралийка Эшли Барти, казалось, на этом турнире была непоколебима. Но запас железной психики оказался не вечным. Причем сбой она дала в матче против, как все думали, безвредной соперницы. Американка Элисон Риск, №55 мирового рейтинга, неожиданно перехватила инициативу во втором сете и в итоге одержала победу – 3:6, 6:2, 6:3. В предыдущих раундах 29-летняя американка уже выбила двух сеяных – швейцарку Белинду Бенчич (13) и хорватку Донну Векич (22). Это первый четвертьфинал "шлема" в карьере Риск.

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