Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

200 тысяч евро – и сказке конец: Уимблдон потерял 19-летнюю сенсацию из Украины

8 июля, 16:34

Украинка Даяна Ястремская, ставшая открытием британского "Шлема", в трех сетах проиграла Чжан Шуай

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская. Фото: AFP

Сказка 19-летней украинской теннисистки Даяны Ястремской на "Уимблдоне", увы, закончилась. В поединке за место в четвертьфинале турнира "Большого Шлема" Даяна уступила китаянке Чжан Шуай в трех сетах – 4:6, 6:1, 2:6. Интересно, что накануне шансы Ястремской на Уимблдоне расценивались выше, чем первой ракетки Украины Элины Свитолиной. Однако Свитолина свой матч 1/8 финала Уимблдона выиграла, а Ястремская – проиграла. 

Поединок Даяны Ястремской против Чжан Шуай продолжался 1 час 47 минут. За это время украинка сумела записать на свой счет 3 эйса и 4 (из 9) брейкпоинтов, при 6 двойных ошибках. Тогда как китаянка оформила 5/13 брейкпоинтов, совершив 4 двойных ошибки. Увы, в третьей партии Ястремской не удалось выиграть ни одного гейма на своей подаче. Одесситка отыграла 2 матчбола у Чжан Шуай, но китаянка сумела реализовать третий.

Напомним, что Даяна впервые играла в основной сетке Уимблдона. Ястремская стала самой юной украинкой, пробившейся в четвертый раунд супертурнира в Лондоне в одиночном разряде (19 лет, 1 месяц и 20 дней). Несмотря на поражение от китаянки, Даяна обойдет Лесю Цуренко в рейтинге и станет второй ракеткой Украины. А ее заработок на Уимблдоне-2019 составил 198 159 евро.

Как мы писали ранее, стало известно об историческом провале российских теннисисток. Антирекорд тысячелетия: так плохо, как на кортах лондонского "шлема", россиянки не играли с 2000 года. В мгновенье ока вылетели 11 теннисисток.

Также сообщалось, что Бернарда Томича оштрафовали на 45 тысяч фунтов за быстрое поражение на Уимблдоне. Главный судья турнира решил, что выступление австралийского теннисиста не было профессиональным.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Уимблдон, Даяна Ястремская

Вы сейчас просматриваете новость " 200 тысяч евро – и сказке конец: Уимблдон потерял 19-летнюю сенсацию из Украины". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Есть рекорд! Свитолина стала первой украинкой в четвертьфинале Уимблдона

Сегодня, 15:58

Украинка в историческом матче обыграла Петру Мартич из Хорватии

Потанцуем? Французская теннисистка исполнила лунную походку по случаю победы над Шараповой

3 июля, 10:42

Полин Пармантье оригинально отпраздновала свой успех в матче с бывшей первой ракеткой мира из России

Больше никаких миссис и мисс: на Уимблдоне ломают традиции

2 июля, 10:07

Ранее теннисисток объявляли в зависимости от их семейного положения

"Это несправедливо по отношению к дизайнерам": Свитолина защищает свое платье на Уимблдоне

1 июля, 20:24

Лучшая теннисистка Украины – о своем наряде на турнире "Большого шлема"

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Что известно об убийстве гардеробщицы "тети Тони" из Рады

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

Почему дрожит Ангела Меркель. Семь версий о болезни канцлера

Еще не наелись: Сборная России разгромила «нерадивых хозяев»

Как бег влияет на мужские гормоны?

Шевченко и сыновья: Как отдыхает украинская футбольная легенда

Матч звезд КХЛ пройдет в Москве. Лучше его вообще отменить

Что делать, если вас затопили соседи

Объявлена первая десятка списка партии Смешко

Простой способ удалить царапины

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 15:43

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 23:52

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

Вчера, 20:20

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Кто выиграет Уимблдон: шансы Ястремской выше, чем первой ракетки Украины Свитолиной

Вчера, 18:59

Эшли Барти и Каролина Плишкова – фаворитки в женской сетке Уимблдона, у мужчин победу прочат Джоковичу, Федереру или Надалю

Финал Кубка Америки Бразилия – Перу: когда начало и где смотреть

Вчера, 16:37

Главный матч американского футбола состоится 7 июля и будет показан на спутниковом ТВ

Почему у вас возникают пигментные пятна и как от них избавиться

Девушка похудела на 64 килограмма ради платья своей мечты

Под Днепром дом Ильи Борисовича штурмовал спецотряд КОРД
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь