200 тысяч евро – и сказке конец: Уимблдон потерял 19-летнюю сенсацию из Украины

Украинка Даяна Ястремская, ставшая открытием британского "Шлема", в трех сетах проиграла Чжан Шуай

Даяна Ястремская. Фото: AFP

Сказка 19-летней украинской теннисистки Даяны Ястремской на "Уимблдоне", увы, закончилась. В поединке за место в четвертьфинале турнира "Большого Шлема" Даяна уступила китаянке Чжан Шуай в трех сетах – 4:6, 6:1, 2:6. Интересно, что накануне шансы Ястремской на Уимблдоне расценивались выше, чем первой ракетки Украины Элины Свитолиной. Однако Свитолина свой матч 1/8 финала Уимблдона выиграла, а Ястремская – проиграла.

Поединок Даяны Ястремской против Чжан Шуай продолжался 1 час 47 минут. За это время украинка сумела записать на свой счет 3 эйса и 4 (из 9) брейкпоинтов, при 6 двойных ошибках. Тогда как китаянка оформила 5/13 брейкпоинтов, совершив 4 двойных ошибки. Увы, в третьей партии Ястремской не удалось выиграть ни одного гейма на своей подаче. Одесситка отыграла 2 матчбола у Чжан Шуай, но китаянка сумела реализовать третий.

Напомним, что Даяна впервые играла в основной сетке Уимблдона. Ястремская стала самой юной украинкой, пробившейся в четвертый раунд супертурнира в Лондоне в одиночном разряде (19 лет, 1 месяц и 20 дней). Несмотря на поражение от китаянки, Даяна обойдет Лесю Цуренко в рейтинге и станет второй ракеткой Украины. А ее заработок на Уимблдоне-2019 составил 198 159 евро.

Как мы писали ранее, стало известно об историческом провале российских теннисисток. Антирекорд тысячелетия: так плохо, как на кортах лондонского "шлема", россиянки не играли с 2000 года. В мгновенье ока вылетели 11 теннисисток.

Также сообщалось, что Бернарда Томича оштрафовали на 45 тысяч фунтов за быстрое поражение на Уимблдоне. Главный судья турнира решил, что выступление австралийского теннисиста не было профессиональным.

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