Вторая ракетка Украины Цуренко потеряла четыре позиции в рейтинге WTA, у мужчин все плохо
Роджер Федерер после победы в Дубае поднялся на четвертую строчку
4 марта был опубликован обновленный рейтинг WTA. Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой 6-ю строчку в мировой классификации. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко, которая не защищала свой прошлогодний титул WTA в Акапулько, опустилась на 28-е место (-4), а Даяна Ястремская на этой неделе занимает 37-е место (-1).
Катерина Козлова (114), Ангелина Калинина (124), Катерина Завацкая (173) и Мата Костюк (191) на одну позицию улучшили свои показатели.
В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло – первое место занимает Наоми Осака, второй идет Симона Халеп, а на третьем расположилась Петра Квитова. Ранее мы писали, что Элина Свитолина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети. Украинская теннисистка не сдержалась после того, как Гаэль "приставал" к ней в самолете.
Что касается мужской классификации, то лучшим теннисистом Украины остается Сергей Стаховский – он располагается на 126-е месте в обновленном рейтинге ATP. Ближайший его преследователь Илья Марченко занимает 396-е место (-2).
Лидирует в рейтинге АТР Новак Джокович, следом за ним идут Рафаэль Надаль и Александр Зверев. Благодаря победе на турнире в Дубае Роджер Федерер прыгнул сразу на три позиции вверх и закрепился на четвертой строчке.
Ранее мы писали, что испанец Рафаэль Надаль раскритиковал австралийца Ника Кирьоса после их матча во втором раунде соревнований в Акапулько (Мексика). Кирьос выиграл со счетом – 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6), отыграв по ходу решающего тай-брейка три матчбола.
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