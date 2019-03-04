Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,58
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Вторая ракетка Украины Цуренко потеряла четыре позиции в рейтинге WTA, у мужчин все плохо

Сегодня, 11:17

Роджер Федерер после победы в Дубае поднялся на четвертую строчку

Леся Цуренко
Леся Цуренко. Фото: AFP
Вторая ракетка Украины Цуренко потеряла четыре позиции в рейтинге WTA, у мужчин все плохо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cec/ded/5c7cecded1d86.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cec/ded/5c7cecded1d86.jpg Теннис Роджер Федерер после победы в Дубае поднялся на четвертую строчку

4 марта был опубликован обновленный рейтинг WTA. Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой 6-ю строчку в мировой классификации. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко, которая не защищала свой прошлогодний титул WTA в Акапулько, опустилась на 28-е место (-4), а Даяна Ястремская на этой неделе занимает 37-е место (-1).

Катерина Козлова (114), Ангелина Калинина (124), Катерина Завацкая (173) и Мата Костюк (191) на одну позицию улучшили свои показатели.

В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло –  первое место занимает Наоми Осака, второй идет Симона Халеп, а на третьем расположилась Петра Квитова. Ранее мы писали, что Элина Свитолина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети. Украинская теннисистка не сдержалась после того, как Гаэль "приставал" к ней в самолете.

Что касается мужской классификации, то лучшим теннисистом Украины остается Сергей Стаховский – он располагается на 126-е месте в обновленном рейтинге ATP. Ближайший его преследователь Илья Марченко занимает 396-е место (-2).

Лидирует в рейтинге АТР Новак Джокович, следом за ним идут Рафаэль Надаль и Александр Зверев. Благодаря победе на турнире в Дубае Роджер Федерер прыгнул сразу на три позиции вверх и закрепился на четвертой строчке.

Ранее мы писали, что испанец Рафаэль Надаль раскритиковал австралийца Ника Кирьоса после их матча во втором раунде соревнований в Акапулько (Мексика). Кирьос выиграл со счетом – 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6), отыграв по ходу решающего тай-брейка три матчбола.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег теннис, Леся Цуренко, рейтинг WTA, рейтинг АТР

Вы сейчас просматриваете новость " Вторая ракетка Украины Цуренко потеряла четыре позиции в рейтинге WTA, у мужчин все плохо". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , tennisua.org

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Круто играешь на контору": футбольный арбитр обвинил теннисиста Стаховского в договорняках

27 февраля, 19:32

Футбольный арбитр назвал первую ракетку страны "позорищем Украины". Реакция соцсетей

Стаховский не сумел выйти в полуфинал турнира в Марселе, проиграв 12-й ракетке мира

22 февраля, 22:03

В 1/2 финала Циципас сразится против победителя матча Давид Гоффен – Жиль Симон

Защита титула отменяется: Свитолина не смогла выйти в финал турнира в ОАЭ

22 февраля, 20:04

Украинская теннисистка упустила преимущество в решающем сете

Защита титула продолжается: Свитолина – в 1/2 финала в Дубае

21 февраля, 21:19

Элина разделалась с еще одной испанкой в ОАЭ и пополнила свой счет на 130 тысяч долларов

"Тормози": футболист Александр Зинченко в Манчестере – на столе с теннисисткой Ольгой Янчук

21 февраля, 20:36

Украинскому полузащитнику "МанСити" приписывают роман с блондинкой, которая на год старше его

Элина Свитолина без проблем вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дубае

20 февраля, 19:18

В следующем раунде украинка встретится с 26-й ракеткой мира

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

“Автокефалия ненастоящая, а Епифаний - внук Филарета” - Софроний

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Дом, машины, жена и дети. Все о личной жизни Владимира Зеленского

Крым и Калининград наши: НАТО озвучила четкий план подавления РФ

В Германии заявили, что ошиблись в отношении Украины

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ
Загрузка...

Элина Свитолина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети

Вчера, 10:08

Украинская теннисистка не сдержалась после того, как Гаэль "приставал" к ней в самолете

Украинец Руденко проиграл бой за титул чемпиона Европы по боксу

Вчера, 09:33

Андрей Руденко побывал в нокдауне в шестом раунде и проиграл Агиту Кабайелу решением судей

4 тысячи голов в Бундеслиге: "Бавария" первой достигла этой отметки

Вчера, 08:58

После разгрома "Боруссии" М со счетом 5:1 мюнхенский клуб перевалил за отметку 4 тысячи мячей в чемпионате за всю историю

"Динамо" обыгрывает "Десну", но теряет Соля перед матчем с "Челси"

2 марта, 16:00

Черниговцы забили исторический гол в ворота киевлян, но этого не хватило, чтобы зацепиться за очки

Где смотреть матч "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины

2 марта, 12:00

Список трансляций матча 20 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

"Донбасс будет до Днестра". У Соловьева дерзко пригрозили Украине

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников