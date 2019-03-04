Вторая ракетка Украины Цуренко потеряла четыре позиции в рейтинге WTA, у мужчин все плохо

Роджер Федерер после победы в Дубае поднялся на четвертую строчку

Леся Цуренко. Фото: AFP

Вторая ракетка Украины Цуренко потеряла четыре позиции в рейтинге WTA, у мужчин все плохо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cec/ded/5c7cecded1d86.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cec/ded/5c7cecded1d86.jpg 2019-03-04T11:17:00+02:00 Теннис Роджер Федерер после победы в Дубае поднялся на четвертую строчку

4 марта был опубликован обновленный рейтинг WTA. Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой 6-ю строчку в мировой классификации. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко, которая не защищала свой прошлогодний титул WTA в Акапулько, опустилась на 28-е место (-4), а Даяна Ястремская на этой неделе занимает 37-е место (-1).

Катерина Козлова (114), Ангелина Калинина (124), Катерина Завацкая (173) и Мата Костюк (191) на одну позицию улучшили свои показатели.

В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло – первое место занимает Наоми Осака, второй идет Симона Халеп, а на третьем расположилась Петра Квитова. Ранее мы писали, что Элина Свитолина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети. Украинская теннисистка не сдержалась после того, как Гаэль "приставал" к ней в самолете.

Что касается мужской классификации, то лучшим теннисистом Украины остается Сергей Стаховский – он располагается на 126-е месте в обновленном рейтинге ATP. Ближайший его преследователь Илья Марченко занимает 396-е место (-2).

Лидирует в рейтинге АТР Новак Джокович, следом за ним идут Рафаэль Надаль и Александр Зверев. Благодаря победе на турнире в Дубае Роджер Федерер прыгнул сразу на три позиции вверх и закрепился на четвертой строчке.

Ранее мы писали, что испанец Рафаэль Надаль раскритиковал австралийца Ника Кирьоса после их матча во втором раунде соревнований в Акапулько (Мексика). Кирьос выиграл со счетом – 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6), отыграв по ходу решающего тай-брейка три матчбола.

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Источники: Сегодня|Спорт , tennisua.org Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.