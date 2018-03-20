Вторая ракетка Украины проиграла стартовый матч на втором турнире подряд

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти во второй раунд турнира WTA Premier Mandatory Miami Open в Майами, США.

В стартовом матче украинка за 2 часа 23 минуты уступила Айле Томлянович из Австралии – 6:3, 4:6, 5:7.

В решающей партии Цуренко вела 4:0, 5:2, но не смогла подать на матч при счете 5:3. Когда австралийка подавала на матч при счете 6:5, Цуренко не реализовала 3 брейкпойнта.

Напомним, что в начале марта Цуренко неудачно выступила на турнире в Индиан-Уэллсе. Украинка впервые в карьере проиграла Ларе Арруабаррене.

Добавим, что ранее Цуренко защитила свой титул в Акапулько, выиграв четвертый турнир WTA в карьере, что позволило ей сравняться с Натальей Медведевой по количеству титулов.

Ранее мы сообщали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина за день выиграла 250 тысяч долларов. Наша теннисистка победила в выставочном турнире в США.

Напомним, что Элина Свитолина второй год подряд стала победительницей турнира WTA Premier в Дубае с призовым фондом в 2,6 миллиона долларов.