Вторая ракетка Украины проиграла стартовый матч на втором турнире подряд
Леся Цуренко упустила победу над Айлой Томлянович
Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти во второй раунд турнира WTA Premier Mandatory Miami Open в Майами, США.
В стартовом матче украинка за 2 часа 23 минуты уступила Айле Томлянович из Австралии – 6:3, 4:6, 5:7.
В решающей партии Цуренко вела 4:0, 5:2, но не смогла подать на матч при счете 5:3. Когда австралийка подавала на матч при счете 6:5, Цуренко не реализовала 3 брейкпойнта.
Напомним, что в начале марта Цуренко неудачно выступила на турнире в Индиан-Уэллсе. Украинка впервые в карьере проиграла Ларе Арруабаррене.
Добавим, что ранее Цуренко защитила свой титул в Акапулько, выиграв четвертый турнир WTA в карьере, что позволило ей сравняться с Натальей Медведевой по количеству титулов.
Ранее мы сообщали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина за день выиграла 250 тысяч долларов. Наша теннисистка победила в выставочном турнире в США.
Напомним, что Элина Свитолина второй год подряд стала победительницей турнира WTA Premier в Дубае с призовым фондом в 2,6 миллиона долларов.
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