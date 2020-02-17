"Я еще буду вознаграждена": Свитолина прокомментировала неудачный старт-2020

В новом году Элина заработала всего 144 тысячи долларов и опустилась на шестое место в мировом рейтинге

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала неудачный для себя старт 2020 года, вследствие которого она выпала из ТОП-5 мирового рейтинга. Напомним, еще недавно Элина была четвертой, а в новом рейтинге WTA Свитолина уже шестая.

"Это не самое лучшее начало сезона для меня, но я смотрю вперед и сохраняю позитивный настрой, – заявила перед своим стартом на турнире в Дубае Элина Свитолина. – Я много работала в межсезонье и сейчас продолжаю тяжело работать. Надеюсь, что буду за это вознаграждена. Пока я стараюсь не торопить события, а просто хорошо подготовиться и хорошо чувствовать себя на корте"

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Отметим, что турнир в Дубае, на котором на этой неделе выступит Элина Свитолина, является любимым для украинки. Она дважды выигрывала его – в 2017 и 2018 годах.

"Здорово вернуться сюда, тут у меня столько приятных воспоминаний, – говорит Элина. – Это для меня сейчас самое важное. Здесь все матчи тяжелые, все самые лучшие игроки выступают в Дубае. Все сейчас в отличной форме и с самого старта важен каждый матч. Нужно быть готовой на все 100 процентов. Лично мне в Дубае нравится выступать, здесь приятная атмосфера, тут я прохожу межсезонную подготовку и, думаю, мне подходит этот корт"

Добавим, что в 2020 году Элина Свитолина заработала 143 741 доллар призовых. А последний крупный турнир одесситка выигрывала еще в конце 2018 года. Смотрите, как это было:

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