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"Я вела себя, как испуганный зверь": слова теннисисток после финала Уимблдона

13 июля, 20:02

Серена Уильямс после матча заявила, что никогда не прекратит борьбу за равенство, а Симона Халеп поблагодарила американку за вдохновение

Симона Халеп и Серена Уильямс
Симона Халеп и Серена Уильямс. Фото: AFP

В субботу Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдонского теннисного турнира. Менее часа понадобилось румынской теннисистке, чтобы обыграть семикратную победительницу Уимблдона и завоевать трофей. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Халеп. Что говорили теннисистки после матча?

"Она играла как сумасшедшая! Поздравляю Симону. Я вела себя, как испуганный зверь. Когда кто-то так играет, остается только снять шляпу в знак уважения", – заявила Уильямс на корте.

Серена также отметила, что будет продолжать бороться за равные права. Спортсменке задали вопрос: "Стоит ли прекратить борьбу за равенство и сосредоточиться на теннисе?". Ответ был таким:

"День, когда я прекращу бороться за равенство и за людей, которые выглядят как вы и я, будет днем, когда я буду в могиле".

Симона Халеп, в свою очередь, проявила уважение к сопернице. "Это мой лучший матч. Благодарю Серену за вдохновение. Я проделала большую работу, чтобы выступить здесь, перед членами королевское семьи".

"Трава? Мне удалось адаптировать свою игру к этому покрытию. Мне больше нравится бегать, но на траве это не работает. В этом году я знаю, как действовать и что делать с мячом. Турнир получился потрясающим, уже хочу вернуться сюда", – сказала Симона.

По дороге в финал Халеп победила украинку Элину Свитолину. Как мы писали ранее, Свитолина сделала признание после феерического выхода в полуфинал Уимблдона. "Не думала, что это произойдет здесь", – заявила украинка, которая на английской траве прервала свою серию из четырех четвертьфинальных фиаско на "шлемах".


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Тег Серена Уильямс, теннисистка, Уимблдон, Симона Халеп

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Сегодня|Спорт

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