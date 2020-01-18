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Ястремская проиграла в финале первой ракетке мира, но выиграла 2 млн призовых!

18 января, 10:24

Несмотря на поражение от Барти, украинская теннисистка поднимется на высшую ступень рейтинга в своей карьере

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) в двух сетах проиграла лучшей теннисистке мира Эшли Барти в финале престижного турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом 848 000 долларов. Напомним, на пути в финал Ястремская разделалась с белоруской Соболенко.

Эшли Барти. Фото – Getty Images

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Матч 19-летней одесситки Даяны Ястремской и Эшли Барти продолжался 1 час 27 минут и завершился со счетом 6:2, 7:5 в пользу Барти. Благодаря этой победе австралийка заработала 146 500 долларов. Призовые Ястремской составили $78 160, что в пересчете на украинскую валюту равно почти 1,9 млн гривен.

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Смотрите, как Ястремская в Аделаиде обыграла экс-первую ракетку мира Кербер

Отметим, что, несмотря на поражение от Эшли Барти, украинка после этого турнира точно поднимется на наивысшую ступень в рейтинге WTA за всю свою карьеру. Очков, набранных за выход в финал Аделаиды, хватит Даяне Ястремской, чтобы занять 21-е место. До этого лучшим результатом для нее была 22-я строчка, завоеванная в ноябре 2019-го.

Даяна Ястремская

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теннис Даяна Ястремская Эшли Барти

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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