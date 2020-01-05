Юная украинка продолжает снимать теннисные скальпы в австралийском Брисбене

Марта Костюк продолжает побеждать

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк продолжила свое успешное выступление на хардовых кортах австралийского Брисбена. В воскресенье утром киевлянка выиграла второй матч квалификации престижного турнира WTA с призовым фондом 1,434 млн долларов. Как мы сообщали вчера, Костюк стартовала в новом сезоне победой над 66-й ракеткой мира.

Успех в поединке со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой пришел к Марте непросто. Украинка проиграла 134-му номеру мирового рейтинга первую партию 5:7. Однако затем проявила волю и взяла два следующих сета – 6:4, 6:3. Битва продолжалась два часа 13 минут. Теперь нашу юную соотечественницу ждет финальный матч квалификации с россиянкой Людмилой Самсоновой. Соперница занимает 129-ю строчку мирового рейтинга, тогда как Марта пока что – 153-ю.

К сожалению, еще одна украинка, Катерина Завацкая уступила в первом же матче в Брисбене американке Мэдисон Бренгл – 2:6, 3:6.

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