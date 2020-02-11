Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

За Мировой группой Украина едет на Восток: прошла жеребьевка плей-офф Кубка Федерации

11 февраля, 14:08

Несмотря на пожелания Свитолиной, принимающей стороной стали азиатки

Сборная Украины по теннису

Сборная Украины по теннису / Фото: Федерация тенниса Украины

Реклама

Сегодня состоялась жеребьевка плей-офф Кубка Федерации. По ее результатам сборная Украины в апреле проведет поединок против теннисисток из Японии, при этом хозяйками корта будут азиатки. Ранее мы сообщали, что украинки смяли Эстонию за 52 минуты и пробились в плей-офф Мировой группы.

Матчевая встреча Япония – Украины в рамках плей-офф Мировой группы состоится 17-18 апреля. На протяжении двух дней девушки сыграют пять матчей – четыре одиночных и одну пару. Победители пройдут в квалификацию Fed Cup Finals-2021, проигравшие – останутся в группе в своей зоне. Отметим, что женские сборные Украины и Японии ранее ни разу не играли друг с другом в Кубке Федерации.

Полные результаты жеребьевки плей-офф



Напомним, что японские теннисистки в квалификации в этом году проиграли сборной Испании, а Украина на пути к этой стадии выиграла турнир в Эстонии. Ранее Свитолина хочет сыграть плей-офф Кубка Федерации в Украине:

"Для меня очень важно вернуть сборную Украины в элиту женского тенниса. Очень хочу сыграть в плей-офф. Очень хочу, чтобы эти матчи прошли в Украине. Не сомневайтесь, у меня это есть в планах. Очень надеюсь, что все сложится, и я буду готова помогать команде".

Смотрите также, как украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

жеребьевка Элина Свитолина плей-офф Кубок Федерации сборная Украины по теннису

Источники: Сегодня|Спорт , Большой теннис Украины

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Главный матч Australian Open: где смотреть поединок Джокович – Тим
Главный матч Australian Open: где смотреть поединок Джокович – ТимТеннис
Свитолина после решающей победы в Кубке Федерации над Эстонией:
Свитолина после решающей победы в Кубке Федерации над Эстонией: "Хочу сыграть плей-офф в Украине"Теннис
Курьезные истории со звездами тенниса: от Возняцки-репортера до Штепанека-бабника
Курьезные истории со звездами тенниса: от Возняцки-репортера до Штепанека-бабникаТеннис
"Лучшие две недели в моей жизни!" – Американка Кенин о победе на Australian OpenТеннис
Ястремская в Таллинне чувствует себя не очень хорошо, но эстонцы боятся Украину
Ястремская в Таллинне чувствует себя не очень хорошо, но эстонцы боятся УкраинуТеннис
Ястремская разгромила соперницу в первом матче Украины на Кубке Федерации
Ястремская разгромила соперницу в первом матче Украины на Кубке ФедерацииТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...