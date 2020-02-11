За Мировой группой Украина едет на Восток: прошла жеребьевка плей-офф Кубка Федерации

Сборная Украины по теннису / Фото: Федерация тенниса Украины

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Сегодня состоялась жеребьевка плей-офф Кубка Федерации. По ее результатам сборная Украины в апреле проведет поединок против теннисисток из Японии, при этом хозяйками корта будут азиатки. Ранее мы сообщали, что украинки смяли Эстонию за 52 минуты и пробились в плей-офф Мировой группы.



Матчевая встреча Япония – Украины в рамках плей-офф Мировой группы состоится 17-18 апреля. На протяжении двух дней девушки сыграют пять матчей – четыре одиночных и одну пару. Победители пройдут в квалификацию Fed Cup Finals-2021, проигравшие – останутся в группе в своей зоне. Отметим, что женские сборные Украины и Японии ранее ни разу не играли друг с другом в Кубке Федерации.

Полные результаты жеребьевки плей-офф





Напомним, что японские теннисистки в квалификации в этом году проиграли сборной Испании, а Украина на пути к этой стадии выиграла турнир в Эстонии. Ранее Свитолина хочет сыграть плей-офф Кубка Федерации в Украине:

"Для меня очень важно вернуть сборную Украины в элиту женского тенниса. Очень хочу сыграть в плей-офф. Очень хочу, чтобы эти матчи прошли в Украине. Не сомневайтесь, у меня это есть в планах. Очень надеюсь, что все сложится, и я буду готова помогать команде".

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