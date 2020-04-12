Ждать придется долго: в Монреале отменили теннисный турнир, который должен был пройти в августе

Все массовые мероприятия в Квебеке, в том числе спортивные, запрещены до конца лета

В связи с пандемией коронавируса большинство спортивных мероприятий отменяют или переносят. Время идет – и количество "пострадавших" событий растет. Стало известно, что в Канаде отменили крупный хардовый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который должен был состояться с 7 по 16 февраля 2020 года. К слову, в 2017 году его выигрывала украинка Элина Свитолина. Напомним, пока что официально все теннисные турниры мира отменены до 13 июля.

В элитном турнире в Монреале категории "Премьер 5" должны были сыграть 64 спортсменки. Однако правительство канадской провинции Квебек ограничило проведение соревнований аж до 31 августа. Сначала говорилось, что турнир в Канаде могут подвинуть на более поздний срок, однако вскоре организаторы заявили, что в этом сезоне он не состоится: "Ждем вас в Монреале в 2021 году".

Интересно, что женский турнир в Монреале и мужской в Торонто должны были пройти в рамках Rogers Cup в одно и то же время. Организаторы мужского соревнования АТР в Канаде пока что не спешат с заявлениями.

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