Жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса

Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей

Сергей и Анфиса - теперь многодетные родители. Фото: Instagram

Жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/44a/042/5ca44a0423212.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/44a/042/5ca44a0423212.png 2019-04-03T09:03:00+03:00 Теннис Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей

В семье лучшего украинского теннисиста Сергея Стаховского - пополнение. У Сергея и его жены Анфисы родился сын, которого назвали Алексом. Об этом украинец рассказал у себя в Instagram.

Анфиса Стаховская. Фото – Instagram

"Хочу поделиться одним из лучших дней в моей жизни! В минувшие выходные моя очаровательная жена Анфиса родила сына Алекса. Мама и маленький чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой", – написал Сергей Стаховский. И добавил: "PS. Козацькому роду нема переводу".

В семье Сергея и Анфисы уже подрастают дочь Таисия (2014 года рождения) и сын Никифор (2015). Поженилась пара в 2011 году. Анфиса (до замужества – Булгакова) – родом из России, училась в бизнес-колледже в Лондоне. Как-то через родственников попросила Стаховского помочь с аккредитацией на турнир, после чего у молодых людей и завязались романтические отношения.

Фото – Instagram

Как сообщалось ранее, в 40 лет готовится стать мамой олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, у которой уже есть двое детей от предыдущего брака. Отец будущего ребенка, Игорь Дубинский, уже больше 25 лет живет в Атланте, где владеет ремонтным бизнесом.

А вот подруга подруга Криштиану Роналду опровергла слухи о беременности. Свой "животик" она объяснила тем, что четыре дня подряд ела макароны.

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