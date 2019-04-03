Жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса
Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей
В семье лучшего украинского теннисиста Сергея Стаховского - пополнение. У Сергея и его жены Анфисы родился сын, которого назвали Алексом. Об этом украинец рассказал у себя в Instagram.
Анфиса Стаховская. Фото – Instagram
"Хочу поделиться одним из лучших дней в моей жизни! В минувшие выходные моя очаровательная жена Анфиса родила сына Алекса. Мама и маленький чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой", – написал Сергей Стаховский. И добавил: "PS. Козацькому роду нема переводу".
В семье Сергея и Анфисы уже подрастают дочь Таисия (2014 года рождения) и сын Никифор (2015). Поженилась пара в 2011 году. Анфиса (до замужества – Булгакова) – родом из России, училась в бизнес-колледже в Лондоне. Как-то через родственников попросила Стаховского помочь с аккредитацией на турнир, после чего у молодых людей и завязались романтические отношения.
Фото – Instagram
Как сообщалось ранее, в 40 лет готовится стать мамой олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, у которой уже есть двое детей от предыдущего брака. Отец будущего ребенка, Игорь Дубинский, уже больше 25 лет живет в Атланте, где владеет ремонтным бизнесом.
А вот подруга подруга Криштиану Роналду опровергла слухи о беременности. Свой "животик" она объяснила тем, что четыре дня подряд ела макароны.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Жизнь прекрасна": чемпион мира по футболу показал своего новорожденного ребенка
Немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос стал многодетным отцом