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Звездные испанцы Надаль и Газоль собирают 11 миллионов евро для борьбы против коронавируса

26 марта, 22:30

Вадим Авдасев

Теннисист и баскетболист хотят помочь своей стране преодолеть пандемию

Спортсмены начинают подключаться к борьбе против коронавируса. Вчера стало известно, что украинские футболисты примут участие в благотворительном кибертурнире против коронавируса. Более действенные шаги решили предпринять испанские спортсмены.

Сегодня вечером знаменитый на весь мир теннисист Рафаэль Надаль выступил с видеозаявлением, в котором попросил коллег из своей страны помочь собрать 11 миллинов евро на борьбу с вирусом:

"Я нахожусь дома и сейчас, как и вы, переживаю пандемию коронавируса, которая изменила наши жизни и которую нельзя было даже представить еще несколько месяцев назад. Однако я призываю вас настраиваться позитивно и вступить в борьбу с этим вирусом вместе. Несколько дней я провел дома в размышлениях, как помочь в этой новой ситуации. И пришел к выводу, что наши поклонники никогда не покидали нас в трудные времена и старались понять нас, когда что-то шло не так, и радовались вместе с нами победам. Пришло время показать, что атлеты не покидают своих. Я позвонил своему другу баскетболисту По Газолю и мы решили проявить солидарность и вместе с организацией Красного Креста помочь людям пережить пандемию. Мы хотим собрать 11 миллионов евро, и мы верим, что испанский спорт поддержит эту инициативу. Мы с Газолем уже сделали пожертвования и верим в вас. И мы добьемся нашей общей победы".

Читайте, как теннисистка Ана Иванович помогла Сербии бороться с коронавирусом.

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спорт баскетбол теннис сбор средств Рафаэль Надаль коронавирус По Газоль пожертвование

Источник: Reuters

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