Церемония зажжения олимпийского огня прошла в Греции без зрителей из-за коронавируса

Пока что летнюю Олимпиаду 2020 года не отменяют и не переносят

Сегодня в древнегреческой Олимпии прошла официальная церемония зажжения огня летних Игр 2020 года. Напомним, состоятся они должны с 24 июля по 9 августа в Токио. В связи нынешней пандемией коронавируса мероприятие провели с ограниченным количеством зрителей. То есть, присутствовали лишь официальные лица и журналисты. К слову, читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн.

Публики на подобной церемонии не оказалось всего второй раз в истории. В 1984 году на волне протестов против коммерциализации Олимпийских игр жители греческого города просто никого не пустили к древнему стадиону. В том году Олимпиада в Лос-Анджелесе прошла еще и в условиях бойкота социалистическими странами.

Греческая актриса Ксанти Игнатиу, которая исполняла роль верховной жрицы, зажгла факел от параболического зеркала, концентрирующего солнечные лучи. После этого она вынесла Олимпийский огонь на стадион. В течение ближайших восьми дней по территории Греции будет проходить эстафета Олимпийского огня: 600 человек пронесут факел через 31 город, а 19 марта огонь передадут оргкомитету Токио-2020.

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