Для проведения летних Олимпийских игр в 2021 году рассматривают неожиданные сроки

В Японии ломают голову, на когда же перенести Олимпиаду-2020

Организаторы летних Олимпийских игр, которые должны были пройти в Токио в июле-августе этого года, уже вовсю думают о новых датах для соревнований. Как известно, из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. И уже назвали сумму, в которую организаторам обойдется перенос Олимпиады-2020.

На данный момент оптимальным временем проведения считают лето 2021 года. Сроки с точностью едва ли не до дня называют такими же, как и в 2020-м. Однако при этом рассматриваются и другие даты, даже весной и осенью, сообщает японское агентство новостей kyodonews.net. Например, весной будет более благоприятная погода, ведь летом в Токио очень жарко. В то же время весенней Олимпиаде могут воспрепятствовать логистические проблемы, поскольку в данном случае появится необходимость переносить сезоны во многих видах спорта. Между тем, пока неясно, когда же вообще эти сезоны во многих видах спорта вообще возобновятся.

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Если же турнир состоится осенью, то у мира будет больше возможностей полностью справиться с пандемией COVID-19. Более точную дату старта турнира обсудят Международный олимпийский комитет, власти Токио и Организационный комитет Токио-2020.

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Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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