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Названа сумма, которая обойдется организаторам из-за переноса Олимпиады на 2021 год

26 марта, 22:32

Максим Перепелица

Из-за переноса игр Токио потеряет около 15,3 миллиардов

Олимпийские игры 2020 перенесли на следующий год в связи с пандемией коронавируса в мире. Организаторам это решение может стоить 2,7 миллиарда долларов. Такую сумму приводит Forbes. По данным издания, бюджет Олимпиады на декабрь 2019 года составлял около 12,6 млрд. После переноса на организацию Олимпийских игр повторно придется потратить еще около 15,3 млрд. Это в три раза больше, чем страны в среднем тратили на проведение Игр с 1964 года.

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Изначально Игры-2020 должны были пройти с 24 июля по 9 августа. О переносе Олимпиады в Токио официально было объявлено премьер-министром Японии Синдзо Абэ 24 марта. В заявлении, опубликованном на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), говорится о невозможности проведения Игр в условиях всемирной пандемии коронавируса.

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Ранее мы писали, что двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина выступила с весьма своеобразным объяснением происходящего в мире. "Перенос Олимпиады – Божье наказание. Нельзя было обижать Россию": эпический спич гимнастки-депутата из РФ.

Смотрите, как олимпийский огонь прибыл в Японию:

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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олимпиада Олимпиада-2020 коронавирус

Источник: Forbes

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