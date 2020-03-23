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Эстафета с подсвечниками: в Японии уберут олимпийские факелы, пока судьба Игр-2020 не будет решена

23 марта, 16:38

Елена Павлова

Также организаторы считают, что такой вариант эстафеты менее привлекателен для зрителей

Организационный комитет летней Олимпиады-2020 в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа, решил изменить формат проведения эстафеты олимпийского огня и отменить использование факелов, сообщает японский телеканал NHK. Ранее стало известно, когда примут решение о переносе летних Олимпийских игр 2020 года.

Участники эстафеты будут передвигаться с фонарями-подсвечниками. Подобное нововведение связано с возможным переносом Игр на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Факелы не будут использованы до тех пор, пока Международный олимпийский комитет не примет окончательного решения по поводу проведения Олимпиады в Токио. А премьер-министр Японии заявил, что перенос Олимпиады неизбежен.

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Также, по мнению организаторов Игр, такой вариант эстафеты менее привлекателен для зрителей, которые вряд ли будут массово собираться вдоль маршрута, рискуя подхватить или распространить вирус. Отметим, что 20 марта огонь прибыл в Японию. Старт эстафеты должен состояться 26 марта в футбольном тренировочном центре префектуры Фукусима, которая в 2011 году пострадала от землетрясения и цунами, а затем и от крупной радиационной аварии, вызванной стихией.

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Смотрите, как Япония встречала олимпийский огонь, прилетевший на самолете из Греции

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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Олимпийские игры Эстафета МОК Олимпиада-2020 олимпийский огонь

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