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Мучения Олимпиады-2020 из-за пандемии: новый формат открытия и отмена церемонии запуска обратного отсчета

5 июня, 08:37

Елена Павлова Елена Павлова

Из-за риска распространения коронавируса рассмотрят возможность сокращения числа участников торжественных мероприятий

Организаторы летних Олимпийских игр-2020 в Токио, которые из-за пандемии коронавируса пройдут летом 2021 года, приняли решение отменить церемонию начала обратного отсчета до старта турнира. Мероприятие было запланировано на 23 июля, сообщает Wtvbam со ссылкой на японский телеканал NHK. Ранее президент Международного олимпийского комитета вынес вердикт летним Играм-2020.

"Мы не можем себе позволить провести настолько масштабное мероприятие в это время, так как по-прежнему сохраняется риск распространения коронавируса", — отметил один из членов организационного комитета Олимпиады-2020.

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Ранее появилась информация, что правительство Японии и оргкомитет Игр рассматривают возможность упрощенного проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио в 2021 году. Из-за риска распространения COVID-19 будет рассмотрена возможность сокращения числа участников церемоний открытия и закрытия соревнований. Также могут сократить количество зрителей.

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Олимпийские игры отмена зрители Олимпиада-2020 отсчет церемония открытия

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