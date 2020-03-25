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"Перенос Олимпиады – Божье наказание. Нельзя было обижать Россию": эпический спич гимнастки-депутата из РФ

25 марта, 13:23

Богдан Юрков

Двукратная олимпийская чемпионка Хоркина выступила с весьма своеобразным объяснением происходящего в мире

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и экс-депутат Госдумы РФ Светлана Хоркина эпически прокомментировала новость о вынужденном переносе Олимпиады-2020 в Токио на 2021 год из-за коронавируса.

По мнению двукратной олимпийской чемпионки Хоркиной, перенос Игр-2020 – это наказание мировому спорту свыше за то, что ранее отстранили Россию от Олимпиад и чемпионатов мира под своим флагом на четыре года за махинации с допингом.

"При понимании всей ситуации, а она неожиданная для всех, другого решения я не вижу. Хотя кто-то пришел к пику своей формы в этом году, и как бы жестко я сейчас не сказала, но в этом нет ничего страшного. Значит, подготовимся в 2021 году, – заявила знаменитая российская гимнастка Светлана Хоркина. – И на мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. И на мой взгляд, это некое Божье наказание"

Светлана Хоркина

Светлана Хоркина / Фото: Getty Images

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Отметим, что это не первое эксцентричное заявление знаменитостей РФ о наказании со стороны Всемирного антидопингового агентства. Например, ранее там всю вину за четырехлетнюю дисквалификацию российских спортсменов взвалили на Григория Родченкова – экс-главу российского антидопингового центра, который с января 2016 года проживает в США и является информатором ВАДА. "Он придурок", – заявил о Родченкове бывший руководитель олимпийского комитета России Леонид Тягачев.

Смотрите, за что была наказана Россия

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Россия спортивная гимнастика Олимпиада-2020 коронавирус Светлана Хоркина

Источник: Спорт-Экспресс

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