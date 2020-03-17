Несмотря ни на что, Олимпийские игры-2020 в Токио отменять не собираются

Сегодня Международный олимпийский комитет выпустил коммюнике, в котором подтвердил приверженность идее проведения летних Игр 2020 года в Токио. Хотя также в понедельник УЕФА перенес футбольное Евро-2020 и другие турниры. Также перенесли на год и Кубок Америки.

МОК на своем официальном сайте заявил, что на данный момент не собирается отменять из-за коронавируса Олимпийские игры в Японии. В частности в обращении к общественности говорится:

"Во всем мире сейчас сложная ситуация. Мыслями мы с теми, кого коснулся кризис. Мы солидарны со всем миром в борьбе с пандемией коронавируса. Эта ситуация повлияла на подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио и меняется день ото дня. Но МОК полностью поддерживает проведение Олимпийских игр в Токио. До их начала осталось более четырех месяцев, и сейчас нет нужды принимать радикальные решения. МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм".

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На сегодня путевки на Олимпиаду-2020 в Токио получили всего 57 процентов спортсменов. Однако МОК разрабатывает варианты дальнейшего отбора в условиях коронавируса.

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Видео: Reuters

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