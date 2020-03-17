Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

Несмотря ни на что, Олимпийские игры-2020 в Токио отменять не собираются

17 марта, 18:07

Вадим Авдасев

Международный олимпийский комитет продолжает работать над организацией Игр

Сегодня Международный олимпийский комитет выпустил коммюнике, в котором подтвердил приверженность идее проведения летних Игр 2020 года в Токио. Хотя также в понедельник УЕФА перенес футбольное Евро-2020 и другие турниры. Также перенесли на год и Кубок Америки.

МОК на своем официальном сайте заявил, что на данный момент не собирается отменять из-за коронавируса Олимпийские игры в Японии. В частности в обращении к общественности говорится:

"Во всем мире сейчас сложная ситуация. Мыслями мы с теми, кого коснулся кризис. Мы солидарны со всем миром в борьбе с пандемией коронавируса. Эта ситуация повлияла на подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио и меняется день ото дня. Но МОК полностью поддерживает проведение Олимпийских игр в Токио. До их начала осталось более четырех месяцев, и сейчас нет нужды принимать радикальные решения. МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм".

Читайте коронавирус против спорта в режиме онлайн.

На сегодня путевки на Олимпиаду-2020 в Токио получили всего 57 процентов спортсменов. Однако МОК разрабатывает варианты дальнейшего отбора в условиях коронавируса.

Смотрите, как открывали юношеские Олимпийские игры в Швейцарии в 2020 году

Реклама

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спорт Олимпийские игры Токио МОК Олимпиада-2020 коммюнике

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый зараженный: коронавирус обнаружен у босса японского футбола
Новый зараженный: коронавирус обнаружен у босса японского футболаФутбол
Олимпиады-2020 в Токио без зрителей не будет: МОК сделал категоричное заявление
Олимпиады-2020 в Токио без зрителей не будет: МОК сделал категоричное заявлениеОлимпиада-2020
Церемония зажжения олимпийского огня прошла в Греции без зрителей из-за коронавируса
Церемония зажжения олимпийского огня прошла в Греции без зрителей из-за коронавирусаОлимпиада-2020
Звездная украинская прыгунья в высоту:
Звездная украинская прыгунья в высоту: "Зарабатывать можно, но нужно быть топовым спортсменом"Другие
Зажжение олимпийского огня пройдет без зрителей из-за коронавируса
Зажжение олимпийского огня пройдет без зрителей из-за коронавирусаОлимпиада-2020
Международный олимпийский комитет призвал всех своих сотрудников работать удаленно
Международный олимпийский комитет призвал всех своих сотрудников работать удаленноДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...