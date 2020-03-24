Олимпиада-2020 перенесена на следующее лето – официально

Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года, которые должны были пройти в Токио, перенесены на следующее лето в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета. Решение было принято после переговоров главы МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
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"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена, но не позднее лета 2021 года", – говорится в заявлении МОК.
Руководители согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в эти неспокойные времена и что олимпийский огонь может стать светом в конце туннеля, в котором мир находится в настоящее время. Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии. Также было решено, что Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020.
Также мы сообщали, что церемония передачи Олимпийского огня Японии прошла в Греции без зрителей. На встречу огня Игр-2020 японцы допустили лишь журналистов и небольшую когорту зрителей.
Смотрите, как Олимпийский огонь прибыл в Японию:
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