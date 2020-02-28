Олимпиаду-2020 не собираются переносить из-за коронавируса

У Токио нет плана "Б" по проведению Олимпийских игр, несмотря на тревогу по поводу распространения коронавируса в Японии и в других странах. Вложив в подготовку Игр-2020 около 12 миллиардов долларов, Япония стремится подавить опасения об их отмене или переносе в другое место. А вот УЕФА не исключает отмены Евро-2020 из-за коронавируса: заявление вице-президента. Финальная часть турнира, в которой примет участие и сборная Украины, должна пройти в 12 городах Европы.

"Игры пройдут так, как и планировалось, не будет никаких изменений. Мы даже не думаем о том, когда и при каких обстоятельствах мы могли бы принять иное решение о переносе или отмене Игр. В моей голове вообще нет никаких мыслей об изменениях", – цитирует Reuters заместителя гендиректора оргкомитета Олимпиады-2020 при правительстве Токио Кацуру Эне.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал позицию Токио, заявив, что его организация "полностью привержена" проведению Олимпийских игр по графику – с 24 июля по 9 августа. При этом Япония рассматривает возможность изменения маршрута и длительности эстафеты Олимпийского огня.

Напомним, что уже появилась первая жертва в мировом футболе: иранская спортсменка скончалась от коронавируса. 23-летняя Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной госпитализации.

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