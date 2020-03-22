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Организаторы уже начали обсуждать перенос Олимпиады-2020 – источник

22 марта, 11:46

Александр Трикиша

Практически все крупные соревнования в мире пришлось перенести из-за коронавируса

Организаторы Олимпиады-2020 в Токио начали рассматривать возможные варианты переноса Игр на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. При этом правительство Японии по-прежнему настаивает на проведении Игр в запланированные сроки. К слову, по прогнозам экспертов, Олимпиада-2020 в Токио не начнется в запланированные сроки.

Один из источников отмечает, что их попросили сделать симуляцию на случай переноса соревнований. Другой отмечает: "Мы разрабатываем альтернативные планы: план B, C, D, изучаем различные сроки переноса".

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Кроме того, организаторы все-таки рассматривают вариант проведения Олимпиады без зрителей, несмотря на то, что ранее в МОК отвергали такую возможность.

Как мы писали ранее, двукратная олимпийская чемпионка написала песню о коронавирусе. Знаменитая лыжница Микаэла Шиффрин поддержала всех, кто борется со смертельной эпидемией.

Микаэла Шиффрин записала песню про коронавирус Видео: Instagram

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Олимпиада-2020

Источник: СЭ

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