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Олимпиада-2020 в Токио не начнется в запланированные сроки: прогноз экспертов

21 марта, 11:39

Елена Павлова

Букмекеры не оставляют шансов летним Играм в Японии

Аналитики букмекерских контор уверены, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио не начнутся вовремя из-за угрозы распространения коронавируса. Напомним, что главные соревнования четырехлетия должны пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее мы писали, что Великобритания отреагировала на проведение Олимпиады-2020: "Нельзя рисковать здоровьем спортсменов".

По прогнозам букмекеров, церемония открытия Олимпиады 24 июля 2020 года на Олимпийском стадионе не состоится. Поставить на это можно с коэффициентом – 1,18. Если кто-то считает, что Игры пройдут так, как было изначально запланировано, то ставки принимаются с показателем 4,28.

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Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что на сегодняшний день отмена Олимпиады на повестке дня не стоит. А вот Министр финансов Японии Таро Асо заявил, что Игры нет смысла проводить, если все сильнейшие спортсмены и болельщики не смогут посетить Токио.

Смотрите, как в Швейцарии открывали зимние Юношеские Олимпийские игры-2020

Видео: Reuters

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