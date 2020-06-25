Политика в спорте: Канада и Германия призвали МОК разрешить выражать свои взгляды на Олимпиадах

Канадский центр спортивной этики и Комиссия спортсменов НОК Германии призвали Международный олимпийский комитет разрешить проведение политических акций на Олимпийских и Паралимпийских играх, предложив внести изменения в соответствующую статью Олимпийской хартии – сообщает CBC. Напомним, что летнюю Олимпиаду-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год.

"Учитывая конституционные ценности Канады и международные обязательства в области прав человека, наша позиция состоит в том, что МОКу следует внести поправки в правило 50 Олимпийской хартии, чтобы защитить свободу выражения мнений, признанную во Всеобщей декларации прав человека", – говорится в заявлении.

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Напомним, что на данный момент по всему миру набирает обороты движение Black Lives Matter – "Жизни черных важны", зародившееся после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда во время полицейского задержания. Поддерживают движение и многие спортсмены. Но Хартия НОК запрещает любые действия политического характера во время соревнований или награждения – например, поднимать кулак, становиться на колено, носить повязки или другие знаки.

Анонс Олимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters

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Ранее с инициативой разрешить проведение политических акций на Играх выступили представители Национального олимпийского комитета США. Президент МОК Томас Бах пообещал, что оценит это предложение после консультаций с комиссией спортсменов.

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