"Шпион"-осведомитель Родченков высказался за полное отстранение России от Олимпиады за допинг

В интересном виде вновь вышел в люди осведомитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) россиянин Григорий Родченков. Сегодня на сайте британской телерадиокомпании ВВС появилось еще одно интервью бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории. На днях комментатор из России жестким катком проехался по Олимпиаде в Сочи.

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Родченков давал интервью журналистам посредством видеосвязи, причем выглядел он крайне экстравагантно. Критик антидопинговой кампании России одел шляпу, очки и замотал лицо большим платком или шарфом. Беглец до сих пор боится, что его найдут агенты российской ФСБ.

На этот раз Родченков призвал МОК и WADA полностью отстранить российских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх, которые запланированы в Токио через год:

"Россия должна быть полностью отстранена от Токио-2020. Никаких исключений и допуска отдельных спортсменов. Те люди, которые подменяли допинг-пробы в Сочи-2014, занимались и подделкой базы данных Московской лаборатории. Это была последовательная фальсификация, они занимались нею день за днем. Это мошенничество невероятных масштабов. Эта страна вообще ничему не научилась. То, что случилось в России, – это вершина допинга. Ни одна страна такого бы не смогла достичь по уровню мошенничества, потому что у моей лаборатории везде был зеленый свет. Олимпийские игры в Сочи были проектом Владимира Путина, наши ресурсы были безграничны. В российской легкой атлетике тоже было невероятное мошенничество с делом Лысенко. Сейчас World Athletics хочет навсегда отстранить русских. И это абсолютно правильно. В российской легкой атлетике так: если ты не напрямую принимаешь допинг, то как минимум в этом замешан".

Недавно фермер, который обвинил Тайсона Фьюри в подкупе из-за допинга, забрал свои слова назад.

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