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"Самые опозоренные в истории": комментатор из России жестким катком проехался по Олимпиаде в Сочи

4 июля, 19:05

Олег Люлька Олег Люлька

Василий Уткин высмеял вице-премьера России, заговорившего о положительном влиянии для страны скандальных Игр-2014

Известный российский комментатор и блогер Василий Уткин едко отреагировал на слова вице-премьера России Дмитрия Чернышенко о положительном влиянии для страны проведения Олимпиады-2014 в Сочи. 4 июля в РФ отмечают 13-ю годовщину выбора своего города столицей зимних Игр. Но, по словам Уткина, гордиться россиянам нечем.

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"Но ведь тут все неправда. Галимейшая. Все, кроме того обстоятельства, что сегодня годовщина. Игры как спортивное событие самые опозоренные в истории. Такого количества пересмотренных медалей больше не было. Сочи стал местом отдыха? Морской как был дерьмо по завышенным ценам, так и есть. Есть горы тут, да. Но смешнее всего, конечно, о том, что Сочи задал стандарты качества другим российским городам. В том, чтобы за мегаденьги построить нечто, никакого стандарта нет. Стандарт – это то, что можно повторить, взять на вооружение. Каким образом?" – написал Василий Уткин, которого цитирует Championat, в своем Telegram-канале

Василий Уткин

Василий Уткин / Фото: Instagram

Команда России на Олимпиаде-2014
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Команда России на Олимпиаде-2014 / Фото: Reuters

Как мы писали ранее, российский биатлонист Устюгов за допинг был лишен "золота" Сочи-2014. Таким образом, Россия потеряла первую строчку в медальном зачете тех Игр, опустившись аж на третье место. Первые два перешли к Норвегии и Канаде.

До того мы сообщали, что по итогам расследования у России отобрали 13 медалей Сочи-2014. Позже некоторые из них были возвращены после успешных апелляций.

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Россия Олимпийские игры сочи допинг Олимпиада-2014 Сочи-2014 Василий Уткин

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