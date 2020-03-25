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У МОК новая проблема: перенос Олимпиады – шанс для спортсменов, отбывающих наказание за допинг

25 марта, 22:59

Александр Трикиша

WADA и МОК будут изучать новую проблему, связанную с переносом Олимпийских игр

Перенос Олимпиады-2020 на следующий год может открыть дорогу на Игры для спортсменов, отбывающих наказание за допинг. Такую проблему озвучил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тигарт.

"Этот вопрос был поднят по требованию национальных антидопинговых агентств из 21 страны. Это один из многих сложных вопросов, которые необходимо будет обдумать и определить сейчас, когда Игры отложены", – сказал Тигарт в интервью Reuters.

В настоящее время не существует законов о расширении санкций в отношении спортсменов, отбывших запрет на участие в соревнованиях, которые были перенесены. Вполне вероятно, что эти спортсмены, которых не допустят к Олимпиаде, смогут обжаловать такое решение в суде.

Антидопинговые правила не могут быть изменены задним числом, но обновленный Кодекс WADA вступает в действие в январе 2021 года и сможет повлиять на отстранения спортсменов.

Ранее мы писали, что двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина выступила с весьма своеобразным объяснением происходящего в мире. "Перенос Олимпиады – Божье наказание. Нельзя было обижать Россию": эпический спич гимнастки-депутата из РФ.

Смотрите, как олимпийский огонь прибыл в Японию:

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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Олимпийские игры допинг Олимпиада-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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