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Вундеркинд на Олимпиаде: 11-летняя сирийская девочка отобралась на Игры-2020 в Токио

7 марта, 13:08

Елена Павлова

Хенд Заза станет самой молодой участницей соревнований в Японии

Хенд Заза из Сирии, которая специализируется на настольном теннисе, завоевала право выступать на Олимпийских играх-2020 в Токио. По информации CNN, девушка, родившаяся 1 января 2009 году, станет самым молодым участником грядущей Олимпиады в Японии. Отметим, что на данный момент 11-летняя Заза занимает 155-е место в мировом рейтинге. Раньше мы сообщали, что украинские боксеры готовы к борьбе за Олимпиаду-2020.

Сирийская теннисистка получила свою путевку в Токио после победы в Иордании на Олимпийском отборочном турнире по настольному теннису в Западной Азии. Сирийка выиграла в финале у ливанской спортсменки Марианны Саакян со счетом 4:3. Интересно, что возраст Саакян – 42 года, а это означает, что между оппонентками была разница в 31 год! Начало соревнований по настольному теннису среди женщин на Олимпиаде-2020 запланировано на 25 июля, а финал состоится 30 июля.

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Еще одним вундеркиндом на летних Играх в Токио-2020 станет британский скейтбордист Скай Браун, но ему за две недели до соревнований исполнится 12 лет.

Смотрите, как Элина Свитолина сыграла в теннис на крыше

настоль Видео: Instagram

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настольный теннис Олимпийские игры квалификация Олимпиада-2020

Источники: Факты , Сегодня|Спорт

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