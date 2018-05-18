Наталья Орейро записала песню к ЧМ-2018

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро представила клип на песню для ЧМ-2018 в России.

Песня United by Love является миксом сразу из трех языков: английского, испанского и русского. Она рассказывает о мире, любви и о том, как важно всем объединиться для такого крупного и популярного события, как чемпионат мира по футболу.

В создании трека приняли участие продюсеры Этторе Гренчи и Диего Кордоба. Песня сочетает в себе жанры поп, урбан, кумбия и кандомбе, дополненные русскими элементами – балалайкой и аккордеоном.

Напомним, что этим летом чемпионат мира по футболу пройдет в России. Стартует мундиаль 14 июня. На нашем сайте проходит опрос посвященный предстоящему мировому первенству: "За какую сборную вы будете болеть на ЧМ-2018?" Большинство проголосовавших собираются бойкотировать чемпионат мира.

Ранее мы писали, что террористическая группировка "Исламское государство" опубликовала жестокий плакат к ЧМ-2018 с изображением казни лучших футболистов современности португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.