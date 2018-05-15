Без Ибрагимовича: Швеция объявила состав на чемпионат мира в России

На мундиале шведы сыграют с Германией, Кореей и Мексикой

Тренерский штаб сборной Швеции представил состав команды на чемпионат мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Отметим, что нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, который намекал на возможное возвращение в сборную Швеции, не попал в состав команды на ЧМ-2018.

Сборная Швеции на групповом этапе сыграет с командами Южной Кореи, Германии и Мексики.

Вратари: Робин Ольсен ("Копенгаген", Дания), Карл Йохан Йонссон ("Генгам", Франция), Кристоффер Нордфельдт ("Суонси", Уэльс),

Защитники: Микаэль Лустиг ("Селтик", Шотландия), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед", Англия), Андреас Гранквист ("Краснодар", Россия), Людвиг Аугустинссон ("Вердер", Германия), Эмиль Крафт, Филип Хеландер (оба – "Болонья", Италия), Понтус Янссон ("Лидс", Англия), Мартин Ольссон ("Суонси", Уэльс),

Полузащитники: Эмиль Форсберг ("Лейпциг", Германия), Виктор Классон ("Краснодар", Россия), Албин Экдаль ("Гамбург", Германия), Себастьян Ларссон ("Халл", Англия), Джимми Дурмаз ("Тулуза", Франция), Маркус Роден ("Кротоне", Италия), Оскар Хильемарк ("Дженоа", Италия), Густав Свенссонн ("Сиэтл", США),

Нападающие: Ола Тойвонен ("Тулуза", Франция), Маркус Берг ("Аль-Айн", ОАЭ), Йон Гвидетти ("Алавес", Испания), Исаак Кисе Телин ("Васланд-Беверен", Бельгия).

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.