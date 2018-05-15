Ельцин попал в состав Коста-Рики на чемпионат мира в России

Костариканцы в группе сыграют с командами Бразилии, Швейцарии и Сербии

Полузащитник швейцарской "Лозанны" Ельцин Техеда, названный в честь экс-президента России Бориса Ельцина, включен в состав сборной Коста-Рики на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Полностью состав сборной Коста-Рики на чемпионат мира:

голкиперы – Кейлор Навас ("Реал" Мадрид, Испания), Патрик Пембертон ("Алахуэленсе", Коста-Рика), Леонель Морейра ("Эредиано", Коста-Рика);

защитники – Кристиан Гамбоа ("Селтик", Шотландия), Ян Смит ("Норрчёпинг", Швеция), Рональд Матаррита ("Нью-Йорк Сити", США), Брайан Овьедо ("Сандерленд", Англия), Оскар Дуарте ("Эспаньол", Испания), Джанкарло Гонсалес ("Болонья", Италия), Франсиско Кальво ("Миннесота Юнайтед", США), Кендалл Уостон ("Ванкувер Уайткэпс", Канада), Джонни Акоста ("Рионегро Агилас", Колумбия);

полузащитники – Давид Гусман ("Портленд Тимберс", США), Ельцин Техеда ("Лозанна", Швейцария), Сельсо Борхес ("Депортиво", Испания), Рэндалл Асофейфа ("Эредиано", Коста-Рика), Родни Уоллэс ("Нью-Йорк Сити", США), Брайан Руис ("Спортинг", Португалия), Даниэль Колиндрес, Кристиан Боланьос (оба – "Саприсса", Коста-Рика);

нападающие – Йохан Венегас ("Саприсса"), Хоэль Кэмпбелл ("Бетис", Испания), Марко Уренья ("Лос-Анджелес", США).

В качестве запасных значатся: защитник Кеннер Гутьеррес ("Алахуэленсе", Коста-Рика), полузащитник Вильмер Асофейфа ("Сантос", Коста-Рика), нападающий Ендрик Руис ("Эредиано", Коста-Рика) и форвард Давид Рамирес ("Саприсса").

Сборная Коста-Рики на групповом этапе сыграет в квартете E вместе с командами Бразилии, Швейцарии и Сербии.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.