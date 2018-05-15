Мануэль Нойер вошел в предварительную заявку сборной Германии на ЧМ-2018

Голкипер в том сезоне провел всего три матча в Бундеслиге

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер вошел в расширенный состав сборной Германии по футболу на чемпионат мира в России. Нойер из-за травмы в сезоне-2017/18 провел лишь 3 матча в чемпионате Германии. В настоящее время вратарь приступил к тренировкам, но на поле пока не выходил. В состав действующих чемпионов мира не был включен автор "золотого гола" сборной Германии на ЧМ-2014 в ворота сборной Аргентины полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце.

В состав сборной Германии вошли 27 игроков:

вратари – Бернд Лено ("Байер"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания), Кевин Трапп ("Пари Сен-Жермен", Франция);

защитники – Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Никлас Зюле (все – "Бавария"), Маттиас Гинтер ("Боруссия" М), Йонас Хектор ("Кельн"), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Челси", Англия), Джонатан Та ("Байер");

полузащитники/нападающие – Юлиан Брандт ("Байер"), Юлиан Дракслер ("Пари Сен-Жермен", Франция), Марио Гомес ("Штутгарт"), Леон Горецка ("Шальке"), Илкай Гюндоган, Лерой Сане (оба – "Манчестер Сити", Англия), Сами Хедира ("Ювентус", Италия), Тони Кроос ("Реал", Испания), Томас Мюллер, Себастьян Руди (оба – "Бавария"), Месут Озил ("Арсенал", Англия), Нильс Петерсен ("Фрайбург"), Марко Ройс ("Боруссия" Д), Тимо Вернер ("Лейпциг").

Сборная Германии на ЧМ-2018 сыграет в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.