Основной вратарь сборной Аргентины пропустит чемпионат мира
Серхио Ромеро получил травму и не поедет на мундиаль
Вратарь сборной Аргентины и английского "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро не сыграет на чемпионате мира из-за травмы правого колена. Его заменит вратарь мексиканского клуба "Тигрес" Науэль Гусман.
За национальную команду 31-летний Серхио Ромеро провел 94 поединка. А вот голкиперы, которые поедут на ЧМ-2018 не могут похвастаться большим опытом. У 32-летнего Науэля Гусман – 6 игр, у 36-летнего Вильфредо Кабальеро ("Челси") – 2, у 31-летнего Франко Армани ("Ривер Плейт") – 0.
В групповом раунде чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с командами Исландии (16 июня в Москве), Хорватии (21 июня в Нижнем Новгороде) и Нигерии (26 июня в Санкт-Петербурге).
Напомним, что капитаны сборных Франции, Дании и Австралии попросили допустить до участия на ЧМ-2018 форварда сборной Перу Паоло Герреро. Футболисты попросили временно приостановить отстранение Герреро "в интересах справедливости". Ранее в допинг-пробе Герреро были обнаружены следы кокаина.
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