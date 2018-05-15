Победители Евро-2016 португальцы назвали состав на ЧМ-2018

Сегодня, 11:15

На мундиале сборная Португалии сыграет в одной группе с Испанией, Ираном и Марокко

Роналду с трофеем Евро-2016. Фото AFP
Роналду с трофеем Евро-2016. Фото AFP

Тренерский штаб чемпионов Европы-2016 сборной Португалии назвал расширенный состав команды на чемпионат мира-2018. В него вошли 35 футболистов. На мундиаль поедет 23 игрока.

Расширенный состав сборной Португалии:

вратари – Антони Лопеш ("Лион"), Бету ("Гезтепе"), Руй Патрисиу ("Спортинг");

защитники – Антунеш ("Хетафе"), Бруну Алвеш ("Рейнджерс"), Седрик Соареш ("Саутгемптон"), Жуан Канселу ("Интер"), Жозе Фонте ("Далянь Ифан"), Луиш Нету ("Фенербахче"), Мариу Руй ("Наполи"), Нелсон Семеду ("Барселона"), Пепе ("Бешикташ"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), Рикарду Перейра ("Порту"), Роланду ("Марсель"), Рубен Диаш ("Бенфика");

полузащитники – Адриен Силва ("Лестер"), Андре Гомеш ("Барселона"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жуан Мариу ("Вест Хэм"), Жоау Моутинью ("Монако"), Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Сержиу Оливейра ("Порту"), Виллиам Карвалью ("Спортинг");

нападающие – Андре Силва ("Милан"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Криштиану Роналду ("Реал"), Эдер ("Локомотив"), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Нани ("Лацио"), Паулиньо ("Брага"), Рикарду Куарежма ("Бешикташ"), Рони Лопеш ("Монако").

На ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет в одной группе с Испанией, Ираном и Марокко.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.
футбол, ЧМ-2018, сборная Португалии

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Сегодня|Спорт

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