Радамель Фалькао попал в заявку Колумбии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Колумбии назвал состав, который будет готовиться к чемпионату мира 2018 года. В него вошел и 32-летний форвард "Монако" Радамель Фалькао, который является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Расширенный состав сборной Колумбии:

вратари – Давид Оспина ("Арсенал", Англия), Камило Варгас ("Депортиво Кали"), Иван Арболеда ("Банфилд", Аргентина), Хосе Куадрадо ("Онсе Кальдас");

защитники – Давинсон Санчес ("Тоттенхэм", Англия), Сантьяго Ариас (ПСВ, Нидерланды), Фрэнк Фабра ("Бока Хуниорс", Аргентина), Кристиан Сапата ("Милан", Италия), Йерри Мина ("Барселона", Испания), Хоан Мохика ("Жирона", Испания), Бернардо Эспиноса ("Жирона", Испания), Оскар Мурильо ("Пачука", Мексика), Фарид Диас ("Олимпия", Парагвай), Стефан Медина ("Монтеррей", Мексика), Вильям Тесильо ("Леон", Мексика);

полузащитники – Хамес Родригес ("Бавария", Германия), Карлос Санчес ("Эспаньол", Испания), Вилмар Барриос, Эдвин Кардона, Себастьян Перес (все – "Бока Хуниорс", Аргентина), Джефферсон Лерма ("Леванте", Испания), Джованни Морено ("Шанхай Шеньхуа", Китай), Матеус Урибе ("Америка", Мексика), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт", Аргентина), Абель Агилар ("Депортиво Кали"), Хуан Куадрадо ("Ювентус", Италия), Густаво Куэльяр ("Фламенго", Бразилия);

нападающие – Радамель Фалькао ("Монако"), Дуван Сапата ("Сампдория", Италия), Хосе Искьердо ("Брайтон", Англия), Карлос Бакка ("Вильярреал", Испания), Луис Муриэль ("Севилья", Испания), Мигель Борха ("Палмейрас", Бразилия), Йимми Хара, Теофило Гутьеррес (оба – "Атлетико Хуниор").

Сборная Колумбии на групповом этапе сыграет с командами Сенегала, Польши и Японии.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.