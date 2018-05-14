Сборная Аргентины назвала состав на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Аргентины назвал состав, который будет готовиться к чемпионату мира. В него вошли 35 футболистов. На мундиаль поедет 23 игрока.э

Расширенный состав сборной Аргентины:

голкиперы – Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), Вилли Кабальеро ("Челси", Англия), Франко Армани ("Ривер Плейт", Аргентина);

защитники – Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед"), Херман Пеццелья ("Фиорентина", Италия), Федерико Фасио ("Рома", Италия), Рамиро Фунес Мори ("Эвертон"), Николас Тальяфико ("Аякс", Нидерланды), Кристиан Ансальди ("Торино", Италия);

полузащитники – Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун", Китай), Эдуардо Сальвио ("Бенфика", Португалия), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Мануэль Лансини ("Вест Хэм", Англия), Адриан Сентурион ("Расинг", Аргентина), Максимилиано Меса ("Индепендьенте", Аргентина), Лукас Билья ("Милан", Италия), Гидо Писарро, Эвер Банега (оба – "Севилья"), Энцо Перес ("Ривер Плейт"), Джовани Ло Чельсо, Анхель Ди Мария (оба – "Пари Сен-Жермен", Франция), Родриго Батталья ("Спортинг"), Пабло Перес ("Бока Хуниорс", Аргентина), Паредес;

нападающие – Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба – "Ювентус"), Диего Перотти ("Рома", Италия), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ("Расинг", Аргентина), Кристиан Павон ("Бока Хуниорс", Аргентина), Месси, Икарди.

Сборная Аргентины на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.